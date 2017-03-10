Дождь на выходные: главный метеоролог и "народный" синоптик единодушны

Sputnik, Амра Амичба.

"Пока не появятся тучи и не пойдет дождь, будет хорошая погода", — в свойственной ему шутливой манере начал беседу начальник Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.

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А затем серьезно добавил, что в пятницу сохранится относительно теплая и хорошая погода, но уже в выходные дни пойдет дождь.

"Ожидается незначительное ухудшение погоды, увеличится облачность, прогнозируем осадки, то есть дождь, который будет носить кратковременный характер. Первые весенние грозы можем услышать уже в выходные, — уверен главный синоптик. — Возможно, до понедельника сохранится такая дождливая погода. Но надо заметить, что это характерно для весеннего периода. После понедельника погода прояснится. И во вторую неделю марта тоже будет теплая солнечная погода".

Прогнозы главного метеоролога совпали и с прогнозами "народного" синоптика Роина Агрба.

"В выходной день пойдет дождь, только сутки, потом распогодится, и до 20 марта будет солнечно, — предсказал Роин Агрба. – В конце марта начале апреля — похолодание, пока не знаю, в каком виде это будет".

Главный метеоролог Абхазии Левард Барцыц заметил, что нынешний март теплее прошлогоднего.

"В этом году температура значительно выше. В прошлом году весна была неблагоприятная, что отразилось на созревании многих фруктов, садовых культур. Практически не было ни инжира, ни винограда, значительный ущерб им был нанесен неустойчивыми весенними погодными явлениями", — напомнил он.

© Sputnik. Наала Аивдзба Спроси Роина: ожидать ли снега в Сухуме

Метеорологи наблюдают изменение климата в сторону потепления. Увеличивается влажность воздуха и уменьшается продолжительность зимнего похолодания. Барциц обратил внимание на то, что астрономическое наступление весны и других времен года не совпадает с фактическим в пределах Черноморского побережья Абхазии.

"Абхазия находится в таком географическом расположении между экватором и северным полюсом, горы нас защищают, с юга море омывает, что все это создает очень благоприятные климатические условия. Наша республика получает большее количество тепла, чем, скажем, Краснодарский край. И времена года поэтому далеко не соответствуют, — считает Левард Барцыц. — Весна у нас наступает значительно раньше. На черноморском побережье никогда не образуется устойчивый снежный покров, когда снег непрерывно лежит более одного месяца. У нас Черное море практически не замерзает. Это один раз за 50 лет фиксировалось".

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По его словам, для черноморского побережья Абхазии характерны два периода: это относительно теплая или прохладная, со значительными осадками в зимний период и теплая, жаркая, влажная погода в летний период. А осенне-весенние переходные периоды составляют не больше одного месяца.

"По календарю весна наступает 1 марта, но для нас весна начинается значительно раньше. Многие виды растений на территории Абхазии фактически уже вегетатируют. Не только мимоза и другие завезенные культуры, но и местные виды — алыча, персик. Даже осенью у нас бывает так тепло, что начинается активизация вегетации растений", — заметил главный метеоролог.

Барцыц подчеркнул, что сегодня очень тяжело давать долгосрочные прогнозы, но тем не менее предупредил, что лето будет жарким и засушливым.



