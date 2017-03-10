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Агрба и Бжания о первых шагах нового Парламента: курс на реформы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (45)
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Депутаты Парламента Валерий Агрба и Ахра Бжания считают, что новый созыв Народного Собрания должен реформировать избирательную систему, перераспределить полномочия между законодательной и исполнительной ветвями власти.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В первую очередь нужно провести конституционные изменения, считает депутат Народного Собрания Абхазии Валерий Агрба.

"Мы видим, что на практике данная конституционная действительность не дает развития, в том числе социально-экономического", — сказал Агрба. 

Реформа избирательной системы, госслужбы, перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти —важные задачи для нового созыва Парламента, подчеркнул он. 

На вопрос директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина о том, какими должны быть первоочередные шаги нового созыва абхазского Парламента, Валерий Агрба отметил также важность реформирования здравоохранения.

"У нас есть закон о здравоохранении, но нам все-таки необходим новый, современный подход как основа развития", — добавил он. 

Пробелом в действующем законодательстве Агрба назвал то, что по Конституции Абхазии вотум недоверия можно объявить только отдельному члену Кабинета Министров, а не правительству в целом.

"Кроме того, конституционные изменения предполагают право роспуска Парламента президентом. Конечно, это будет в строго оговоренных Конституцией рамках", — сказал депутат.

Депутат Ахра Бжания добавил, что парламентская деятельность должна быть основана на преемственности.

Избирательная урна
© Sputnik. Саид Барганджия
Абхазия в ожидании

"Конечно, общество в праве ожидать, что шестой созыв поэтапно закончит те законодательные инициативы, которые были начаты, но не закончены пятым созывом. Это и конституционное законодательство, и законодательство в сфере регулирования строительной деятельности, пакет экономических законов, законодательство в сфере образования, социальной сфере", — сказал Бжания.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

 

 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (45)
Теги:
Абхазия


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