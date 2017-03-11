Red Rocks: красные скалы рыжего Эрика

О страданиях мужчины, о намерении прививать публике любовь к блюзу и об абхазском Уильяме Уоллесе рассказал корреспонденту Sputnik Амре Амичба исполнительный продюсер, менеджер и вокалист группы Red Rocks Эрик Микая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения От Джонсона до Клэптона: гитарист Думава рассказал о концерте Red Rocks в Сухуме

Эрик Микая не нуждается в представлении, тем не менее напомню, что он участник легендарной команды КВН "Нарты из Абхазии". Кроме того, известен и как вокалист. Выпустил два музыкальных диска с авторскими абхазскими текстами песен на зарубежные хиты, ставшими популярными среди жителей Абхазии. Также Эрик принимал участие во всех трех частях музыкального фильма Эммы Ходжаа "Ҳара Ҳаруаа Реиҳабы. Песни нашей Победы". После всего этого некоторое время работал по специальности, он окончил юридический факультет АГУ.

И вот теперь новое амплуа. Старый новый знакомый - продюсер, менеджер и блюзмен Эрик Микая.

Блюз – страдание мужчины

Знаете, как говорят о блюзе? Блюз – это страдание глубоко творческого мужчины. Именно так воспринимает этот жанр Эрик Микая.

"Блюз – это когда настоящий, профессиональный, прожженный музыкант блюзмен проснулся, а его любимой нет, она оставила записку: "Прости, но я не вернусь". – И все мысли мужчины о ней, поет он или ходит босиком под дождем, страдает и не знает, в какой бар зайти и залить свое горе. Потому что вся его муза, все его струны, ноты, его карандаш – это была она – его женщина", — отметил Эрик.

А еще в блюзе возможна и самоирония, по словам Эрика, легкий стеб.

"У нас в репертуаре есть авторская песня нашего гитариста Алиаса Думава. Мы поем: "Женщина моя характером дурна, рано или поздно сведет меня с ума, не играй со мной, прошу, выдохся я, как старик, я к такому не привык". – Блюзмен он привык к другим отношениям с женщиной, а она кокетничает", — заметил Микая.

Он уточнил, что блюз – прадедушка всех известных направлений, джаза, соула, рока и других. Признавая, что блюз – музыка для взрослых, Эрик за то, чтобы качественную музыку слушало и подрастающее поколение.

"Когда мальчик или девочка в юном возрасте услышат, как в блюзе работает гитара, именно гитара Gibson Fender Stratocaster, она не играет, она говорит, плачет и поет. Она реально беседует, — рассказывает Эрик Микая. — Мой двоюродный брат не меломан, никогда не слушает блюз, пришел на репетицию, сидел, слушал, он не многословен, такой настоящий апсуа хаца (абхазский мужчина – ред.), когда уходили, спрашиваю его, что скажешь, он говорит: "Дружище, я не думал, что гитара так искренне может говорить с человеком". – Я опять убедился, что на самом деле это так".

В блюзе нет плагиата, замечает Эрик, наоборот, приветствуется, когда перепевают оригинальных исполнителей.

"В блюзе есть такая неписаная традиция — возрождать, когда многие поют, значит, песня живет. Никто понимающий никогда не скажет, что Джонни Ли Хукер пел блюз намного мягче и круче, чем те же Стиви Рэй Вон или Эрик Клэптон, — сказал Микая. — И мы, следуя этой традиции, споем зарубежные хиты. Мы не пытаемся показать никакую пародию в двухчасовой программе, где мы играем именно от души, от сердца. Мы просто постараемся, и это увидит зритель, сыграть и спеть не хуже, чем это делали звезды блюза".

В группе семь человек. На репетициях, которые проходят каждый день по несколько часов, музыканты и вокалист стоят лицом друг к другу, в отличие от выступления на сцене.

"Я стою между двумя музыкантами, справа всегда стоит Тамаз Аргун, слева — Алиас Думава. И их комбоусилители для электрогитар направлены на меня. Я не только слышу, но и вижу всех музыкантов. Я вижу, что делают их руки, пальцы, их эмоции. В блюзе нет заученных партий. Каждая репетиция – это что-то новое, какая-то новая импровизация, по-другому гитара разговаривает. Вот в чем счастье такой глубокой, профессиональной, настоящей музыки, а не попсы. Каждый раз, глядя на Алиаса или Тамаза, перекликаемся языком тела, жестом, подмигиваем другу другу: "А что это было, сможешь запомнить и повторить?" – Он тоже удивленно поведет плечами, мол, я сам не знаю, так вышло", — вдохновенно рассказывает Эрик Микая.

Три в одном – продюсер, менеджер и вокалист

На концерте в РУСДРАМе Эрик Микая впервые дебютирует в качестве блюз-вокалиста. И, между прочим, признался, что жутко волнуется.

"Во-первых, живое исполнение. Во-вторых, все на иностранном языке, культовые хиты целых два часа. Это высокий сложный вокал, — заметил он. – В программе также четыре блюзовые русскоязычные песни нашего гитариста Алиаса Думава".

Эрик отмечает, что всегда любил музыку, где есть профессиональное звучание.

"Я сам не музыкант, но я очень профессиональный меломан. Есть такие профессиональные меломаны, мои гитаристы говорят, которые круче, чем хороший гитарист или барабанщик, — подчеркнул он. – Гитарист Тамаз Аргун мне рассказывал про одного армянина-меломана, перед которым музыканты, гитаристы и клавишники старались особо не болтать. Он ни на чем не играл и никогда не пел, но он был профессиональным, настоящим меломаном, виртуоз в своем деле".

Своего тезку Эрика Клэптона и Джо Бонамасса Микая считает самыми лучшими из белых блюзменов. А услышав однажды старую песню "Hoochie Coochie Man" в исполнении Клэптона, решил сам попробовать спеть блюз.

"Я понял, что для меня ее легко спеть, и по характеру она мне подходила. Именно эту песню я пел на одной вечеринке, когда услышал мое исполнение Алиас Думава, — вспоминает Эрик. — Он с удивлением спросил, пел ли я раньше блюз-рок. Только в машине или на кухне, отвечаю ему. Стали общаться, приятельские отношения сложились. Алиас горел желанием играть. 20 лет один играю, говорит. Он же в России таможенником был, но в любое свободное время играл для себя. Давай соберем группу, предложил Алиас".

© Sputnik / Томас Тхайцук Блюз от Чикаго до Сухума и абхазский рок от Алиаса Думава

Вокалист Эрик Микая в группе Red Rocks выступает также в роли продюсера и менеджера. Стремится выстроить профессиональную схему отношений в любой творческой группе, которая, по его мнению, Абхазии пока чужда.

"Я эту культуру тоже стараюсь прививать, как и блюз-культуру в Абхазии, — заметил он. — Есть команда, которая что-то творит, и есть у них продюсер, который отвечает за все. Правда, в такой ответственности ничего приятного в этом нет. Мне сегодня Алиас с утра уже шесть раз позвонил, задал кучу ненужных вопросов, на его взгляд — важных: почему так написано, а почему наша телереклама вечером, а не утром, как ты думаешь, пять баннеров – это не слишком, может, мы уже надоели людям в городе и прочее. Я говорю: "Алиас, это моя профессиональная деятельность, доверься мне".

Вживать новую культуру блюза с нуля, по мнению продюсера, в отчасти аморфном обществе сложно.

"Раньше тоже были попытки, но, видно, тогда еще не наступило подходящего времени. Сегодняшние участники Red Rocks - это музыканты групп "Сан-Себастьян", "Ravissant", первопроходцы рока и металла в Абхазии, на самом деле, очень виртуозные, очень талантливые. Они тогда играли, и у них был свой зритель", — заметил Эрик.

По его словам, все участники группы Red Rocks играют в первую очередь для души и удовольствия, а что может быть лучше, чем заниматься любимой музыкой.

Абхазский Уильям Уоллес

Вот уже в течение девяти лет Эрик живет с еще одной уникальной идеей. Он убежден, что абхазы, общество в целом и государство, могло бы сделать серьезный скачок в области пиара одним хорошим профессиональный художественным фильмом.

"Приведу в пример фильм про шотландского национального героя Уильяма Уоллеса, роль которого исполнил голливудский актер Мел Гибсон. В одном фильме они показали и патриотизм, и любовь, и страдание, и утрату близких, и энтузиазм, и прочее. В одном фильме за два часа. Если есть в истории страны герой, за которого можно зацепиться, надо его корыстно использовать", — заявил Микая.

И такого героя Эрик и его друзья Алхас Манаргия и Руслан (Бабасик) Шакая нашли в истории Абхазии прошлых веков.

"Имя героя я не буду называть из боязни плагиата. Но мы с друзьями занимаемся девять лет уже этой темой. Проделана определенная работа со сценаристом, режиссером, который вел переговоры по костюмам с художником Баталом Джопуа, общался с историками в этнографических северокавказских музеях. Живем с верой, что когда-нибудь получится реализовать задуманное", — поделился Эрик.

Бедой общества, которая мешает развитию, Микая назвал устойчивое мнение, что "все, что наше – это плохо, все, что не наше – это круто".

"Если я сейчас выйду в гламурное общество где-нибудь в ресторане актуальном и заговорю по-абхазски с рядом стоящим или по телефону, на меня начнут как-то коситься. А мне это обидно", — в сердцах сказал Эрик.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба Эрик Микая: выступать перед КВНщиками – просто гильотина

Микая убежден, что любовь к стране проявляется в отношении к окружающей среде.

"Я вечерами бегаю, тренируюсь. И знаете, я не хвалюсь, но когда бегу мимо мусорных урн, подбираю пивные банки или пачки сигарет, разбросанные вокруг, и закидываю в урну. Я хочу, чтобы меня кто-то увидел не в качестве саморекламы, а чтобы за мной повторили. Я тоже брезгливый, мне неприятно эту грязь поднимать, но у меня есть круг общения, нас немного, мы верующие, православные, стараемся жить скромно, тихо. Все достойно живут в семьях с детьми. Мы не стесняемся сделать замечание, если из машины выкинут мусор. Это наш дом. Как можно плеваться в собственном доме? Так и культура музыкальная, которую хочется продвигать. Все начинается с каждого из нас", — резюмировал Эрик Микая.

Кстати, Red Rocks — это красные скалы города Седоны в штате Аризона США, где проходит ежегодный блюз фестиваль. Гитарист Алиас Думава предложил назвать так группу, потому что красные скалы напоминают цвет волос рыжего Эрика.