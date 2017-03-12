Избирательные участки Гулрыпшского района открылись, нарушений нет

ГУЛРЫПШ, 12 мар — Sputnik, Рада Ажиба. В Гулрыпшском районе избирательные участки открылись в 8.00 без нарушений, сообщили председатели окружных комиссий района.

Всего в районе более 10 000 избирателей, поделенных на три избирательных округа: №24, №25 и №26.

© Sputnik. Бадри Есиава Наблюдатели от ЦИК РФ: активность избирателей на выборах в Абхазии средняя

По словам председателя окружной комиссии 26-го избирательного округа Станислава Зантария, участки оборудованы всем необходимым для проведения голосования.

"Все спокойно, нарушений нет, люди приходят, выполняют свой гражданский долг, — сказал Зантария. – В нашем избирательном округе по спискам числится 3 572 избирателя".

В избирательном округе № 24 числится 3 406 человек.

"Выборы проходят спокойно, — рассказала начальник первого участка 24-го избирательного округа Джульетта Яшун. – Надеемся, что люди выберут достойных кандидатов".

Избиратели более конкретны в своих высказываниях.

"Надеюсь, что новый состав Парламента будет больше внимания уделять пенсионерам", — сказал только что проголосовавший Размик Цигурян, выходя с избирательного участка.

По словам председателя 25 округа Светланы Даллакян, наблюдается большая активность избирателей. Проголосовало уже 300 человек из 4 929. Наибольшая активность на Агудзерском и Мачарском участках.

"К семи утра мы обзвонили всех председателей избирательных участков нашего округа, — сказала Даллакян. – Они обеспечены всем необходимым".

Избирательница Ирина Гегия рассказала, что прийти на выборы – долг каждого гражданина Абхазии.

"Многие говорят, что выборы надоели, идти не стоит, но это не так, — сказала Гегия. – Я мать троих детей и иду голосовать с надеждой на светлое будущее. Хочется, что бы новые депутаты обратили внимание на образование, ремонт школ и детских садов".

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.