СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Рада Ажиба. По трем избирательным округам Сухумского района отмечается высокая явка, сообщили председатели избирательных комиссий.

В Сухумском районе больше восьми тысяч избирателей.

© Sputnik. Роберт Джопуа Высокая активность избирателей отмечается в Ткуарчалских округах

Председатель комиссии 23-го избирательного округа Энвер Казанджи-Оглы сообщил, что активность в округе очень высокая, выборы проходят без нарушений.

"У нас два избирательных участка, на данный момент проголосовало более трехсот человек из 1700", — сказала Энвер Казанджи-Оглы.

Председатель окружной комиссии округа № 21 Тамара Эзугбая рассказала, что ЦИК обеспечил округ всем необходимым, печати были поставлены вовремя, участки открылись по расписанию.

"За выборами следят наблюдатели от кандидатов, нареканий пока нет, — сообщила Тамара Эзугбая. — Односельчане с уважением относятся друг к другу, привозят пенсионеров на избирательные участки. У нас никогда не было нарушений на выборах, надеюсь, и сейчас не будет".

В этом округе проголосовало 400 человек из 2 659 человек.

"Надеюсь, эти выборы пройдут в один тур, — сказал житель села Нижняя Эшера Руслан Авидзба. – Я размышлял, идти сегодня на участок или нет, все-таки у нас выборы каждые полгода проходят. Мы устали от них. Но, несмотря на это, я пришел и исполнил свой гражданский долг. Надеюсь, все пройдет тихо и мирно".

В избирательном округе № 22 из 3 500 избирателей проголосовало 500 человек, рассказал председатель избирательной комиссии Арнольд Миная.

Миная отметил высокую явку в округе.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии: активность на парламентских выборах очень хорошая

"Важно участвовать в выборах, — сказала только что проголосовавшая жительница села Ачадара Наринэ Нарсисян. – Нельзя оставаться безучастными в решении судьбы Абхазии! Мы же патриоты!"

Житель села Гумиста Авастин голосует впервые, по его мнению, любой гражданин, имеющий право голоса, должен прийти на участок и проголосовать, выбрать достойного кандидата.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.