17:51 12 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

Голосование в Адзюбже: сельский избиратель самый активный

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
1720

В Кындыгский избирательный округ № 31 входят шесть сел Очамчырского района: Атара (Армянская и Абхазская), Аракич, Адзюбжа, Кындыг и Тамыш.

АДЗЮБЖА, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. Из 555 избирателей села Адзюбжа 361 человек уже проголосовали, сообщила председатель третьей участковой комиссии 31 избирательного  округа Дареджан Кобахия.

"Большая часть из них проголосовала в первой половине дня, оставшиеся, думаю, подтянутся к вечеру, — с уверенностью сказала она. — Я созваниваюсь со своими коллегами из других участков, и уже сейчас можно сказать, что выборы в Кындыгском избирательном округе состоялись".

У наблюдателя одного из кандидатов Асида Пкини нет нареканий к работе участковой комиссии. 

В Адзюбже мы встретили солдата срочной службы Инала Ахсалба сослуживца Инала Хаджимба, избирателя из села Мыку.

Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент выбирают, как президента: в лидерах Гал и Очамчыра

"Я взял увольнительную и пришел, чтобы проголосовать. Одного из кандидатов знаю, мой сосед. Надеюсь, что он победит", — сказал Ахсалба.

Хибла Камкия пришла на участок со свекровью, мужем и 5-летней дочерью. 

"В селе нужна поликлиника, детский садик. Может сможет новый депутат донести наши чаяния до руководства страны", — с надеждой заметила она.

Точные цифры о проголосовавших в Кындыгском избирательном округе № 31 корреспонденту Sputnik сообщил член ЦИК Вячеслав Квеквескири, который курирует выборы в Очамчырском районе.

"В Кындыгском округе проголосовало 1332 — это 58 % от общего числа избирателей, — уточнил Квеквескири. — Вообще по всему Очамчырскому району наблюдается высокая явка. График активности на уровне с президентскими выборами и это еще не вечер, до 20:00 есть время".

В шести округах Очамчырского района проходят выборы депутатов в Народное собрание — Парламент Республики Абхазия. Избирателей в районе  зарегистрировано 15 697 человек.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

По теме

Парламент выбирают, как президента: в лидерах Гал и Очамчыра
ЦИК Абхазии: только в одном округе из 35 выборы пока не состоялись
Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Кролики и удавы в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре
Их гипноз – это наш страх: "Кролики и удавы" в "молодежной" версии
Жители Сухума рассказали чего ждут от парламентских выборов
Жители Сухума рассказали, чего ждут от парламентских выборов
Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia