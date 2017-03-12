Голосование в Адзюбже: сельский избиратель самый активный

АДЗЮБЖА, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. Из 555 избирателей села Адзюбжа 361 человек уже проголосовали, сообщила председатель третьей участковой комиссии 31 избирательного округа Дареджан Кобахия.

"Большая часть из них проголосовала в первой половине дня, оставшиеся, думаю, подтянутся к вечеру, — с уверенностью сказала она. — Я созваниваюсь со своими коллегами из других участков, и уже сейчас можно сказать, что выборы в Кындыгском избирательном округе состоялись".

У наблюдателя одного из кандидатов Асида Пкини нет нареканий к работе участковой комиссии.

В Адзюбже мы встретили солдата срочной службы Инала Ахсалба сослуживца Инала Хаджимба, избирателя из села Мыку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент выбирают, как президента: в лидерах Гал и Очамчыра

"Я взял увольнительную и пришел, чтобы проголосовать. Одного из кандидатов знаю, мой сосед. Надеюсь, что он победит", — сказал Ахсалба.

Хибла Камкия пришла на участок со свекровью, мужем и 5-летней дочерью.

"В селе нужна поликлиника, детский садик. Может сможет новый депутат донести наши чаяния до руководства страны", — с надеждой заметила она.

Точные цифры о проголосовавших в Кындыгском избирательном округе № 31 корреспонденту Sputnik сообщил член ЦИК Вячеслав Квеквескири, который курирует выборы в Очамчырском районе.

"В Кындыгском округе проголосовало 1332 — это 58 % от общего числа избирателей, — уточнил Квеквескири. — Вообще по всему Очамчырскому району наблюдается высокая явка. График активности на уровне с президентскими выборами и это еще не вечер, до 20:00 есть время".

В шести округах Очамчырского района проходят выборы депутатов в Народное собрание — Парламент Республики Абхазия. Избирателей в районе зарегистрировано 15 697 человек.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.