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Республиканская больница.

Главврач: пациенты Республиканской больницы не голосовали

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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В Абхазии 12 марта проходят выборы депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. К пациентам республиканской больницы для голосования никто не приходил, об этом сообщил Sputnik главврач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

"Республиканская больница работает в обычном режиме. Привозят больных, обследуем, кого надо госпитализируем. С утра до данного момента с переносной урной из ЦИК для голосования никто к нашим пациентам не приходил", — сказал Тамаз Цахнакия.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

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