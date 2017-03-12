Главврач: пациенты Республиканской больницы не голосовали

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. К пациентам республиканской больницы для голосования никто не приходил, об этом сообщил Sputnik главврач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

"Республиканская больница работает в обычном режиме. Привозят больных, обследуем, кого надо госпитализируем. С утра до данного момента с переносной урной из ЦИК для голосования никто к нашим пациентам не приходил", — сказал Тамаз Цахнакия.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.