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Урна на избирательном участке

ЦИК Абхазии о переносных урнах: нужно своевременно подавать заявления

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)
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В Абхазии 12 марта проходят выборы депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Проголосовать за пределами участка можно, если было своевременное обращение в избирательную комиссию, об этом сообщила Sputnik оператор ЦИК Абхазии.

По ее словам, для лежачих больных предусматривается переносная урна для голосования, если граждане обратились в ЦИК Абхазии заранее с заявлением разрешить голосование на дому.

Республиканская больница.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Если до 11 марта от пациентов больниц или от лежачих больных поступили заявления, обязательно с их подписью, к председателям окружных комиссий, то члены избирательной комиссии от определенного округа, согласно заявлению, могут выехать для голосования с выносной урной. Только в таком случае", — сказала оператор.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)

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