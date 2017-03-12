ЦИК Абхазии о переносных урнах: нужно своевременно подавать заявления

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Проголосовать за пределами участка можно, если было своевременное обращение в избирательную комиссию, об этом сообщила Sputnik оператор ЦИК Абхазии.

По ее словам, для лежачих больных предусматривается переносная урна для голосования, если граждане обратились в ЦИК Абхазии заранее с заявлением разрешить голосование на дому.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главврач: пациенты Республиканской больницы не голосовали

"Если до 11 марта от пациентов больниц или от лежачих больных поступили заявления, обязательно с их подписью, к председателям окружных комиссий, то члены избирательной комиссии от определенного округа, согласно заявлению, могут выехать для голосования с выносной урной. Только в таком случае", — сказала оператор.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.