Затулин: на участках нужны журналы для регистрации наблюдателей

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В каждом случае наблюдатели могли бы отмечаться в журнале регистрации, предложил наблюдатель на выборах, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии: избирательная система прозрачная, поэтому нарушений мало

"Это к выборам как таковым не имеет отношения, но это позволило бы на следующем этапе с большим основанием говорить, что выборы прошли нормально", — сказал Затулин.

Наблюдатель считает, что нет признаков злоупотреблений со стороны избирательных комиссий.

"Напротив, все очень щепетильны друг к другу. Конечно, в результате выборов кто-то проиграет, тут уж ничего не поделаешь, таковы выборы. Может быть, через некоторое время люди, анализируя свой проигрыш, скажут, что их не поняли или им препятствовали, но пока подобных жалоб не поступало", — добавил он.

Затулин отметил, что наблюдатели проехали очень много избирательных участков.

"Я лично побывал в Сухуме в седьмом округе, в Ново-Афонском, Гагрском округе, в общем, впечатления очень приятные, потому что люди идут с охотой на избирательные участки", — добавил он.

Обычно поводом для сомнений являются большие дополнительные списки, подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент выбирают, как президента: в лидерах Гал и Очамчыра

"Бывали выборы в других странах, когда дополнительные списки были больше основных, это явные признаки каких-то злоупотреблений или недоработок. Здесь ничего подобного не было", — сказал он.

Дополнительные списки на участках были, но их количество было небольшим, заметил Затулин.

"Были в дополнительных списках 20-30 человек, при том, что количество людей может быть и тысяча", — заметил наблюдатель.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.