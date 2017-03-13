Корреспондент Sputnik запустил марапацуцу, и она долетела до Канн

О загадочном летательном аппарате кубанских казаков и о достойном старте фильма на престижном Каннском фестивале рассказали продюсеры ленты Владимир Бегунов, Алексей Двоеглазов и режиссер мультфильма Игорь Гаркушенко.

Sputnik, Амра Амичба.

Короткометражный 8-минутный анимационный фильм "Марапацуца", продюсерами которого выступили Владимир Бегунов и его друг Алексей Двоеглазов, включен во внеконкурсную программу Каннского фестиваля.

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"Началось все с того, что в Краснодаре есть художник Сергей Воржев, имя мировой величины, один из самых известных художников России. У него есть популярная серия картин, которая называется "Марапацуца". Это некий казачий сюрреализм, некий вымышленный мир, где казаки 19 века со всеми атрибутами, во всей одежде строят космические корабли из тыкв, самогонных аппаратов и так далее, и летают на них по небу", — рассказал Владимир Бегунов.

Режиссер фильма Игорь Гаркушенко занимается полиграфией и кино — это его хобби. Два года назад он делал буклеты для выставки художнику Сергею Волжеву. Он заинтересовался серией картин "Марапацуца" и предложил художнику сделать мультфильм на их основе. По словам режиссера, фильм без слов, медитативный, под музыку.

"Сюжет, естественно, есть, он понятен абсолютно любому зрителю, думаю, на любом конце земли. Главный герой — старый казак — мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне, оседлав диковинный летательный аппарат — марапацуцу. Финал мы пока не рассказываем, — сказал режиссер Игорь Гаркушенко. — Картины художника оживают. Я еще попросил его нарисовать персонажа, который объединил всю эту историю в одну. Дополнительно работали с художником, в его стилистике нарисован персонаж, он тоже анимирован".

Еще пять лет назад Бегунов и Двоеглазов создали интернет-портал, где аккумулируется вся их любовь к кинематографу: они любят кино, пишут о кино, снимают кино и ездят на фестивали. Портал пишет о киноиндустрии, и авторов приглашают на различные кинофестивали, например, в прошлом году были на "Киношоке".

"Мы с Владимиром знакомы со студенческой скамьи, мы быстро сошлись на почве любви к кинематографу. И если вы где-нибудь встретите нас вместе, то услышите, что мы говорим только о кино. Но это не значит, что там только наши работы, мы даем путевку в жизнь и другим авторам, - рассказал Алексей Двоеглазов. — Поэтому не удивительно, что наши вкусы совпали по фильму, и мы решили его продвинуть. Почему мы его выбрали? Игорь домонтировал мультфильм и на дружеской вечеринке показал его нам. Мы вышли покурить на балкон, я ему сказал: "Слушай, чувак, этот фильм достоин Канн". Начали отправлять на разные фестивали, и вот Канны первыми откликнулись. Это для нас большой стартовый путь. Не каждому молодому художнику это удается".

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У Владимира Бегунова и Алексея Двоеглазова это не первый опыт продюсирования.

"Я своим знакомым-экспертам, это не искусствоведы, киноведы, а именно фестивальные эксперты, которые занимаются отбором, показал мультфильм, и они сказали — очень интересная работа, довольно сильная, пробуйте там-то и там-то. И вот мы его отправили в Канны. Это не основной конкурс, не конкурсная программа, но она интересна. Во-первых, это тусовка, очень важный кинопроцесс, так же, как и литературный и журналистский, невозможен без общения с сообществом. Не может человек создавать кино, развиваться, сидя в закрытой комнате и имея пять знакомых актеров, — считает Владимир Бегунов. — И опять же, если у режиссера в копилке хотя бы показ в Каннах, то это хороший путь для человека. Тем более у Игоря это вторая фестивальная работа. Первый довольно зрелищный фильм "Бар Туки", короткометражный фильм ужасов по Стивену Кингу, мы показывали на фестивалях в Германии и России.

В мае пройдет Каннский фестиваль. По правилам, аккредитацию могут получить только двое – режиссер и один продюсер фильма. Владимир очень хотел бы поехать, потому что считает, что это развитие, как для режиссера, так и для продюсера, завязываются контакты, статус и общение, чтобы о тебе узнали.

"Если ты попал на Канны, тебе никто не будет оплачивать дорогу и проживание, тебе дают только аккредитацию – вход на фестиваль. Большие фестивали они всегда закрыты для сторонней публики.

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Есть региональные фестивали, с помощью которых продвигается бренд города, например, "Кунаки" в Сухуме или "Киношок" в Анапе. Туда может прийти каждый на любой просмотр, — сказал Бегунов. — А фильмы больших фестивалей — это то, что люди будут смотреть через полгода, попасть невозможно без аккредитации. Хотим поехать все втроем, ищем еще аккредитации".

Продюсеры отмечают, что мультфильм "Марапацуца" не выкладывают в открытый доступ в интернет, так как не хотят испортить его фестивальную судьбу. По мнению Владимира Бегунова, Каннский фестиваль — хорошая стартовая площадка, где можно пообщаться со всеми продюсерами мира, а также возможность продать на кинорынке свой фильм для показа в других странах.

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