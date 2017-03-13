Писатель Квициниа президенту: мечтаю опубликовать неизданное

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Амра Амичба. Как сказал писатель Николай Квициниа на встрече с президентом, у него накоплен материал еще на 10 томов, и он был бы счастлив опубликовать их при жизни.

Именинник признал, что есть его изданные книги, но и озвучил то, что его тревожит.

"Сколько я уже издал, все знают. Хотелось бы, чтобы и эти произведения увидели свет еще при моей жизни. Самому издать мне тяжело. Если бы они были изданы, это было бы счастьем для меня", — сказал Николай Квициниа.

Президент Рауль Хаджимба обещал помочь по мере возможностей.

"Весом ваш вклад в историю и литературу Абхазии, — сказал президент Рауль Хаджимба, поздравляя Николая Квициниа с 79-летием. — Вы во все сложные времена были со своим народом. Читатели знают и любят ваши произведения, ваши переводы".

Хаджимба подчеркнул, что на страницах журнала "Алашара", которым Николай Квициниа руководил много лет, отражалась сложная общественно-политическая ситуация в последние советские годы.

"Тогда и сейчас звучат ваше твердое слово и мнение. Открыто выражаете свою позицию", — сказала глава государства.

Советник президента Владимир Зантариа заметил, что Николай Квициниа — один из немногих, кто не покладая рук трудится на ниве литературного творчества.

"Проза, поэзия, публицистика, переводы – разносторонний творец", — сказал Владимир Зантария.

Писатель Николай Квициниа отметил в свою очередь, что не ожидал приглашения президента.

"79 лет – это же не юбилейная дата. Но благодарю, что выкроили время и пригласили меня. Оказывается, есть те, кто помнит меня, подумал я", — заметил писатель, чем вызвал улыбку у президента.

Рауль Хаджимба подарил писателю часы.

"Чтобы они показывали мне время или сколько осталось мне жить", — с иронией заметил именинник.

Николай Квициниа родился 13 марта 1938 года в селе Атара Абхазская. На счету писателя 10 томов изданных произведений: стихов, рассказов, повестей, романов. 20 лет Николай Квициниа работал главным редактором журнала "Алашара", также был председателем Союза писателей Абхазии.



