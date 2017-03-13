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В Администрации президента Рауль Хаджимба принял писателя Николая Кивциниа

Писатель Квициниа президенту: мечтаю опубликовать неизданное

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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В Администрации президента Рауль Хаджимба принял писателя Николая Квициниа, автора 10 изданных томов, среди которых романы, стихи, афоризмы и переводы русских писателей и поэтов.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Амра Амичба. Как сказал писатель Николай Квициниа на встрече  с президентом, у него накоплен материал еще на 10 томов, и он был бы счастлив опубликовать их при жизни. 

Именинник признал, что есть его изданные книги, но и озвучил то, что его тревожит. 

"Сколько я уже издал, все знают. Хотелось бы, чтобы и эти произведения увидели свет еще при моей жизни. Самому издать  мне тяжело. Если бы они были изданы, это было бы счастьем для меня", — сказал Николай Квициниа.

Президент Рауль Хаджимба обещал помочь по мере возможностей. 

"Весом ваш  вклад в историю и литературу Абхазии, — сказал президент Рауль Хаджимба, поздравляя Николая Квициниа с 79-летием.  — Вы во все сложные времена были со своим народом. Читатели знают и любят ваши произведения, ваши переводы".

Хаджимба подчеркнул, что на страницах журнала "Алашара", которым Николай Квициниа руководил много лет, отражалась сложная  общественно-политическая ситуация в последние советские годы.

"Тогда и сейчас звучат ваше твердое слово и мнение. Открыто выражаете свою позицию", — сказала глава государства. 

Советник президента Владимир Зантариа заметил, что Николай Квициниа — один из немногих, кто не покладая рук трудится на ниве литературного творчества.

"Проза, поэзия, публицистика, переводы – разносторонний творец", — сказал Владимир Зантария.

Писатель Николай Квициниа отметил в свою очередь, что не ожидал приглашения президента.

"79 лет – это же не юбилейная дата. Но благодарю, что выкроили время и пригласили меня. Оказывается, есть те, кто помнит меня, подумал я",  — заметил писатель, чем вызвал улыбку у президента. 

Рауль Хаджимба подарил писателю часы.

"Чтобы они показывали мне время или сколько осталось мне жить", —  с иронией заметил именинник. 

Николай Квициниа родился 13 марта 1938 года в селе Атара Абхазская. На счету писателя 10 томов изданных произведений: стихов, рассказов, повестей, романов. 20 лет Николай Квициниа работал главным редактором журнала "Алашара", также был председателем Союза писателей Абхазии. 


Теги:
Абхазия


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