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Работа винзавода в Сухуме

Что ты знаешь о производстве абхазского вина?

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Сухумский винзавод – первое предприятие в Абхазии, которое начало производить вино в промышленных масштабах. В начале ХХ века конвейера завода сошли первые бутылки ароматного напитка.

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Sputnik Игротека (19)


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