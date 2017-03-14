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Что
ты
знаешь
о
производстве
абхазского
вина?
© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
10:03 14.03.2017
(обновлено 10:10 14.03.2017)
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Сухумский винзавод – первое предприятие в Абхазии, которое начало производить вино в промышленных масштабах. В начале ХХ века конвейера завода сошли первые бутылки ароматного напитка.
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