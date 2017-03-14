Легендарный абхазский вестерн: юбилей режиссера

Своими воспоминаниями о режиссере в день его рождения поделился Народный артист Абхазии, режиссер, актер, директор студии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотиа.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Савельев мне запомнился очень активным, талантливым человеком, профессионалом, который точно знает, что ему нужно на съемочной площадке, он свойский парень", — рассказал Вячеслав Аблотиа.

В съемках фильма "Белый башлык" участвовали известные абхазские актеры, местные жители поселков Аимара и Акыдра (село Члоу — ред.), где развивались основные линии сюжета фильма. Снимали ленту с мая 1974 года по сентябрь 1975 года.

По словам Аблотиа, сначала предполагалось, что фильм по "Песне о скале" Шинкуба будет снимать Владимир Мащенко, актер, игравший полковника Эйхена в фильме "Эскадрон гусар летучих". Но Мащенко был занят, и в Абхазию приехал Савельев, которому поручили съемки. На тот момент он уже снял один художественный, один документальный фильмы и пару короткометражек.

Вячеслав Аблотиа играл в "Белом башлыке" роль Анзора.

"Когда я следил за съемками, — вспоминает актер, — мне было непонятно, из чего режиссер будет собирать фильм, — мы снимали одну стрельбу и скачки на лошадях. Думал, что ничего не выйдет в итоге. Это было удивительно, в СССР практически не снимали вестернов, и мы не представляли, как делается такое кино, а "Белый башлык" — настоящий вестерн".

Вячеслав Аблотиа вспоминает, как режиссер пришел в театр отбирать актеров для будущего фильма.

"Савельев ходил на наши спектакли, смотрел, кто как играет, — рассказал Аблоиа. – Он искал главного героя Хаджарата. Я предложил ему обратить внимание на Томаса Кокоскир, сказал: "Посмотрите на этот типаж, это же он!". Савельев признал, Кокоскир – попадание в десятку, это и есть герой Шинкуба".

По словам Аблотиа, Савельев бывал у него в гостях, а когда для "Белого башлыка" снимали сцену с тюрьмой в Киеве, режиссер пригласил актеров с оператором к себе домой. Взаимоотношения на площадке складывались теплые.

"Владимир Савельев объездил многие места в Абхазии, но выбрал для съемок наше село, а именно поселки Аимара и Акыдра", — вспоминает глава села Члоу Андарбеи Инапшба.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Абхазские голоса мирового кино

Когда снимали фильм, я был выпускником средней школы, несмотря на то, что впереди ждали экзамены, я со своими друзьями сбегал с уроков, приходил смотреть процесс съемок. Мы ждали с нетерпением кульминационного момента, когда Хаджарат должен был убить Омара. Помню, те, кто оплакивал Омара, были наши соседи, взрослые женщины, чтобы это выглядело правдоподобно".

Инапшба добавил, были моменты, когда дети мешали съемочной группе, на них кричали взрослые, но Савельев говорил всем, оставьте их, пусть смотрят, может, один из них в будущем станет кинорежиссером.

Апполон Шинкуба, работавший в те годы в Тхинской средней школе педагогом, был на съемках дублером исполнителя главной роли Томаса Кокоскир.

"Я проводил урок в восьмом классе, когда наш директор Сократ Воуба вошел в класс, — вспоминает Шинкуба. — Он сказал: "Апполон, к тебе приехали из Сухума". — Ну, я и вышел вместе с ним, не понимая в чем дело. И тут я увидел Томаса Кокоскир, а с ним мы дружили, были знакомы со студенческих времен, а Савельева я, конечно же, не знал. Когда мы шли, Савельев несколько раз сказал: "Похож, похож". — Я тогда не понял, с кем или с чем я схож. Только потом понял, что он имел в виду. Оказалось, что режиссер искал дублера Томасу для выполнения опасных трюков на лошади, а я подходил на эту роль как никто другой — мы с Томасом были похожи внешне, а главное, управлять лошадьми мастерски я умел с раннего детства".

Премьера фильма состоялась в 1975 году в кинотеатре "Апсны" в Сухуме. Вся творческая интеллигенция Абхазии приняла этот фильм с большим восторгом, вспоминают актеры.

"Особенно был счастлив и горд Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, — рассказывает Апполон Шинкуба. — Несмотря на то, что он не раз приезжал к съемочной бригаде, следил, как идут съемки, мы с большим волнением ждали его реакцию. Все были довольны результатом".

В 1975 году фильм "Белый башлык" представили зрителям в Советском Союзе. Была лента и в широком зарубежном прокате.

© Sputnik. РИА Новости По местам кино в Абхазии

Специальными призами на кинофестивале в Кишеневе в 1975 году были отмечены сценарист Баграт Шинкуба и постановщик Владимир Савельев.

"С Владимиром Савельевым мне больше встречаться не приходилось", — сказал Вячеслав Аблотиа.

Судя по данным о режиссере, которые можно найти в сети, после распада СССР он снял на Украине два фильма "Изгой" в 1991 году и "Тайна Чингисхана" в 2002 году, в которых был еще и автором сценария. Сейчас в производстве значится фильм Савельева о кошевом атамане Запорожской Сечи Петре Калнышевском.