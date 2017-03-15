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Ремонтные работы в квартире. Архивное фото.

Проректор АГУ об общежитии: парни и девушки будут на одном этаже

© Sputnik. Р. Мангасарян
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Артур Чолакян о студенческом общежитии АГУ: общежитие будет общим для парней и для девушек? 

Sputnik, Бадри Есиава. Проректор по строительной части АГУ Анзор Кортуа рассказал коррсепонденту Sputnik, что в студенческом общежитие будут находиться и парни, и девушки. Пока точно неизвестно, как именно они будут распределены в отремонтированном здании, так как список с точным количеством желающих еще не составлен.

Ремонтные работы в студенческом общежитии
© Sputnik. Зафас Гамгия
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"В любом случае парни и девушки будут находиться вместе в этом общежитии. По этажам или по блокам они будут разделены еще неизвестно, но скорее всего, студенты будут жить в разных крыльях одного этажа", — объяснил Кортуа. 

Он заверил, что это не станет причиной для излишней свободы студентов, о чем беспокоятся их родители. В общежитии будут охрана, комендант, вахтер, а на территории объекта и этажах будут камеры видеонаблюдения.

Работы по восстановлению студенческого общежития, которое функционировало в довоенное время, ведутся в рамках российской Инвестиционной программы с февраля 2016 года. 

Сдать объект планируется к сентябрю 2017 года. 

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Теги:
Абхазия


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