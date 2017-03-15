Литературовед: Алексей Гогуа - живой классик абхазской литературы

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Алексей Гогуа — живой классик абхазской литературы, сказал корреспонденту Sputnik ведущий сотрудник отдела фольклора АбИГИ, литературовед, критик Владимир Агрба.

"Он начал свой творческий путь со стихов, мы учились в институте. Он был на старших курсах. После он поехал в Московский литературный институт, потом появился его первый рассказ "Первый конь", — добавил он.

По словам литературоведа, этот рассказ стал явлением в абхазской литературе, так как он был написан талантливо, и в художественном смысле был безупречным.

"Затем появились такие произведения, как "Река спешит к морю" и другие знаменитые рассказы, романы автора", — сказал Агрба.

Владимир Агрба отметил, что роман Алексея Гогуа "Большой снег" – одно из величайших творений писателя.

Сам юбиляр Алексей Гогуа считает, что абхазская литература сегодня развивается и отвечает на те вопросы, которые ставит современный читатель.

"Опираясь на свои собственные традиции, абхазская литература беспрерывно ищет ответы, которые ставит современность. Стремление абхазской литературы отвечать на эти вопросы говорит о том, что наша литература развивается", — сказал Алексей Гогуа в интервью Sputnik.

Полное интервью Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа на абхазском языке читайте здесь>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа

Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года. В 1955-1960 годы — студент Московского литературного института имени А. М. Горького. После окончания литературного института работал ответственным секретарем абхазского журнала "Алашара" (Свет), старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз", председателем правления Союза писателей Абхазии, руководил общественно-политическим движением Народный форум Абхазии "Аидгылара", сыгравшим большую роль в национально-освободительной борьбе, был народным депутатом СССР (1988-1991).

В настоящее время — председатель комиссии по государственным премиям имени Д. И. Гулиа.

Стихи и рассказы писал с детства. Впервые его произведение было напечатано в 1949 году. Автор более 10 книг прозы (рассказы, повести, романы), двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Лауреат премии имени Д. И. Гулиа по литературе.



