Президент вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа

СУХУМ, 15 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Народному писателю Алексею Гогуа в день его 85-летия.

"Алексей Ночиевич, мы с радостью встречаем этот день. 85 лет — это не мало и не много. В абхазском народе всегда говорили, что человек в такие годы прожил только полжизни", — сказал президент Рауль Хаджимба.

Хаджимба отметил, что совет, мудрое слово Алексея Гогуа всегда будет полезно в строительстве государства.

"Я знаю, что вы всегда открыто можете сказать о недостатках, которые есть в республике", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение Алексея Гогуа орденом Честь и Слава I степени

Президент отметил большой вклад Алексея Гогуа в национально-освободительную борьбу абхазского народа.

"Вы были среди тех, кто боролся за независимость Абхазии, за соблюдение прав нашего народа", — добавил глава государства.

За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений Народный писатель Гогуа Алексей Ночиевич награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

Алексей Гогуа поблагодарил президента за столь высокую награду.

27 февраля президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ "О награждении Алексея Гогуа орденом "Ахьдз-Апша" I степени.



