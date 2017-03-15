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Учения по противодействию терроризму в Абхазии

"Змей Горыныч" очистил от мин полигон в Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Военнослужащие ЮВО в ходе учений на полигоне в Нагвалоу проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, информирует пресс-служба ЮВО.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Российские саперы ЮВО применили специальный заряд разминирования "Змей Горыныч" для того, чтобы проделать проходы в минных полях условного противника на полигоне в Нагвалоу Абхазии, сообщила пресс-служба ЮВО.

Общая  площадь разминированного поля составила более 10 тысяч квадратных метров. Для обеспечения безопасности передвижения колонн боевой техники, военнослужащие применяли современные средства обнаружения и защиты — искатель взрывных устройств "Коршун", миноискатель ИМПС и защитные саперные костюмы "Сокол".

В полевых занятиях были задействованы около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения и до 30 единиц спецтехники, в том числе машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72, быстроходные траншейные машины БТМ и котлованные машины МДК.

В пресс-релизе ЮВО сообщается и о том, что в ходе внезапной проверки инженеры соединения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

 

Теги:
Абхазия, Россия


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