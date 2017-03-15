"Змей Горыныч" очистил от мин полигон в Абхазии

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Российские саперы ЮВО применили специальный заряд разминирования "Змей Горыныч" для того, чтобы проделать проходы в минных полях условного противника на полигоне в Нагвалоу Абхазии, сообщила пресс-служба ЮВО.

Общая площадь разминированного поля составила более 10 тысяч квадратных метров. Для обеспечения безопасности передвижения колонн боевой техники, военнослужащие применяли современные средства обнаружения и защиты — искатель взрывных устройств "Коршун", миноискатель ИМПС и защитные саперные костюмы "Сокол".

В полевых занятиях были задействованы около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения и до 30 единиц спецтехники, в том числе машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72, быстроходные траншейные машины БТМ и котлованные машины МДК.

В пресс-релизе ЮВО сообщается и о том, что в ходе внезапной проверки инженеры соединения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.