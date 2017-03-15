Абхазские художники примут участие в олимпиаде "Архитектура и искусство"

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Юные абхазские художники примут участие в Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников "Архитектура и искусство", которая пройдет с 16 по 19 марта в Сочи, об этом Sputnik сообщил доцент факультета изобразительного искусства абхазского университета Анзор Сакания.

"Из пяти тысяч участников отборочного тура олимпиады, пятеро юных художников Милана Герзмава, Алим Аршба, Милана Пачулия, Диана Герзмава, Виктория Тания прошли в заключительный этап. И на сегодняшний день мы усиленно готовимся по комплексу предметов — рисунок, композиция, живопись, черчение", — сказал Анзор Сакания.

Художник признался, что боялся, смогут ли абхазские художники пройти жесткий отборочный этап олимпиады. Он добавил, что Южно-Российская межрегиональная олимпиада ориентирует молодежь на подготовку к активному участию в выставочной деятельности, художественных конкурсах, выявляет способных, талантливых детей, стремящихся к творчеству.

"Олимпиада позволяет участникам комплексно проверить свои архитектурно-художественные способности, ориентировать интерес молодежи к изобразительному искусству и архитектурно-художественному творчеству", — объяснил он.

Художник уверен, что участие в таких олимпиадах влияет на выбор будущей творческой профессии старшеклассниками, формирует у молодежи устойчивый интерес к творческим специальностям: архитектор, дизайнер, художник, скульптор.

Художник Анзор Сакания © Sputnik / Томас Тхайцук

Юные художники, ученики Анзора Сакания в мастерской © Sputnik / Томас Тхайцук

Портрет набросок © Sputnik / Томас Тхайцук

Художник Анзор Сакания © Sputnik / Томас Тхайцук

Юные художники, ученики Анзора Сакания, в мастерской © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Художник Анзор Сакания

Анзор Сакания с гордостью отметил, что победители и призеры межрегионального этапа олимпиады получат право зачисления без вступительных испытаний в любой художественный вуз России.

"Победители и призеры заключительного межрегионального этапа Олимпиады по решению ученого совета образовательного учреждения имеют право в течение четырех лет быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной профессиональной направленности по соответствующему предмету, а также быть зачисленными без вступительных испытаний", — заключил он.

С 16 по 19 марта в Сочи пройдет девятая олимпиада школьников "Архитектура и искусство", в которой юные абхазские художники примут участие.