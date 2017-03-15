Арендатор бань "Стамбул" не имеет юридических прав на участок, администрации города рекомендовано изъять землю из чужого незаконного владения, прокомментировал Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

Sputnik, Владимир Бегунов.

На данный момент в прокуратуре города находится в производстве материал о незаконном сносе турецких бань.

По словам прокурора Сухума Руслана Тыркба, существует два документа — указ президента Сергея Багапш 2008 года о выведении здания турецких бань "Стамбул" из Государственного списка объектов историко-культурно наследия и Государственный реестр объектов историко-культурного наследия, подписанный президентом Раулем Хаджимба 29 декабря 2015 года, в который вновь включены турецкие бани. В таких случаях в юридической практике за основу принимается более поздний документ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джопуа: сносом "Стамбула" застройщик игнорирует вето Минкультуры Абхазии

Но, кроме этой коллизии, в деле о здании турецких бань есть еще один нюанс.

"Мы рекомендовали администрации истребовать этот объект из чужого незаконного владения, — сказал Руслан Тыркба. – В настоящее время фирма "Камелот-2008" не имеет никаких юридических прав на этот земельный участок".

По словам прокурора Сухума, в 2008 году, после того как турецкие бани были выведены из Госреестра памятников, фирма "Камелот-2008" заключила договор аренды земельного участка под банями (Сухум, ул. Аидгылара, 24) сроком на пять лет под строительство офисного здания. В декабре 2014 года договор аренды был продлен на год. За это время фирма не использовала участок по назначению и договор аренды не продлила. Соответственно в 2015 году арендатор потерял права на этот участок.

Как рассказал Руслан Тыркба, гендиректор фирмы "Камелот-2008" предупрежден о недопустимости нарушения закона, УВД города даны письменные указания по охране памятника, строительная техника опечатана и должна быть вывезена.

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