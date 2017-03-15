Отдел выдачи рабочих виз открылся в ГМС Абхазии

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Отделение выдачи рабочих виз при отделе трудовой миграции Государственной миграционной службы (ГМС) Абхазии готово к выдаче разрешительных документов, об этом корреспонденту Sputnik сообщила начальник отделения Сурания Агрба.

"На основании закона "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" Государственная миграционная служба открыла отделение по выдаче рабочих виз. Теперь мы готовы выдавать обыкновенные рабочие визы", — сказала Агрба.

По словам начальника отделения, в перечень документов, необходимых для получения визы, входит шесть пунктов. Причем требуются документы как трудового мигранта, так и работодателя.

"Необходимо ходатайство приглашающей стороны, копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и самого трудового мигранта. Также необходимы трудовой договор, квитанция об уплате госпошлины и разрешение для работодателя на привлечение иностранной рабочей силы", — перечислила она.

Сурания Агрба также отметила, что после получения трудовой визы, мигрант для получения разрешения на трудовую деятельность обязан встать на миграционный учет и пройти медосмотр. Она также подчеркнула, что граждане стран, с которыми у Абхазии безвизовый режим, вместо разрешения получают патент на трудовую деятельность.

"Конечно же, большую часть трудовых мигрантов составляют представители Средней Азии – это в первую очередь граждане Узбекистана и Таджикистана. Также на работу в Абхазию приезжают россияне, молдаване и турки. Визы выдаются однократные, двукратные и многократные", — рассказала Агрба.

В феврале 2017 года Кабинет Министров Абхазии в соответствии с законом "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" принял постановление, предусматривающее пять категорий виз: дипломатическая, служебная, обыкновенная рабочая, транзитная и виза временно проживающего лица. Обязанность выдачи обыкновенных рабочих виз правительство возложило на Государственную миграционную службу.

За первые пять лет деятельности Государственной миграционной службы с 2011 по 2015 годы ведомством выдано почти 15 тысяч разрешений на трудовую деятельность в республике. При этом в бюджет республики в виде госпошлины поступило 61,6 миллиона рублей. В минувшем 2016 году ГМС выдала 6759 разрешений, а сумма госпошлины составила 38,3 миллиона рублей.



