Бизнес в Крыму: бурный рост в "технологическую блокаду"

О том, что изменилось за это время в предпринимательской среде, рассказали корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову бизнесмены, строящие свой бизнес в Крыму.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Частные пляжи и бесконечные проверки

Эльдар Меметов, крымский татарин, владеет магазинами и кафе, состоит в ассоциации предпринимателей Крыма. Его отец еще в 1987 году открыл в Ялте первый ресторан восточной кухни. Меметов открывает закусочные с фудкортом на европейский манер, рестораны восточной и русской кухни, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

"Я могу не просто сравнивать условия в украинском и российском Крыму, но и проследить тенденции, потому что наша семья начала бизнес на полуострове еще в советские кооперативные времена, — говорит Меметов. – Возьмем, к примеру, магазин игрушек площадью 70 квадратных метров. Его доходность в украинское время в сезон составляла примерно тысячу долларов в месяц, в несезон он вообще был убыточным. Сейчас его доходность 3-4 тысячи долларов в месяц, убыточных месяцев не бывает. Также в 3-4 раза увеличились зарплаты и пенсии, повысилась потребительская способность у людей".

Как вспоминает Меметов, во времена, когда полуостров входил в состав Украины, крупных инвесторских проектов в Крыму не было вообще, зашкаливала коррупция.

"Сложно было тогда работать, — вспоминает бизнесмен. – Постоянно ходили проверки пожарных, прокуратуры, МЧС, налоговой, которые "кошмарили бизнес" в своих собственных интересах. Сейчас, если появляется проверка, то у нее должны быть санкции от прокуратуры. Время, когда множество комиссий одна за другой могли нагрянуть к тебе в магазин и в кафе "просто так", закончилось".

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Отголоски тех времен, по мнению Меметова, постепенно исчезают, но еще полностью не искоренены.

"Многих туристов отталкивает ситуация, когда пляжи находятся в частной собственности. Перегорожены выходы к морю, — говорит бизнесмен. – Но сейчас этого становится меньше, в украинские времена пляжи уходили в частную собственность и огораживались заборами километрами. Показательный пример – ботанический сад. Часть его отошла под дачи украинских депутатов и чиновников разного ранга".

Дефицит коммерческой недвижимости

Как рассказывает предприниматель, беспредел в бизнес-сфере на полуострове исчезает постепенно и не так быстро, как хотелось.

"Наглядный пример, — рассказывает Эльдар Меметов. – Решил войти на рынок крупный девелопер с проектом торгового центра. У инвестора подобных центров много и в Европе, и в России, и на Украине. Сразу откуда-то появились люди, которые решили на нем отыграть мошенническую схему. Как только об этом узнало руководство республики, все попытки мошенников были пресечены. У нынешних властей есть понимание, что бизнес – это развитие, ему нужно помогать".

По словам предпринимателя, еще несколько лет назад убыточный регион сейчас стремительно развивается. Многие компании пока не пришли в Крым, ждут окончания строительства моста через керченский пролив. Не всех устраивает нынешняя логистика товаров.

"Но, несмотря на то, что продукты в Крыму дороже, чем во многих регионах России, есть сложности с доставкой, санкции, — говорит Эльдар Меметов, — санкционный Крым сейчас живет лучше многих регионов. Сначала уровень жизни подняла российская экономика, которая прочней украинской, а потом сюда хлынули инвестиции".

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Но, как рассказывает бизнесмен, это еще не тот поток. Вал инвестиций начнется, когда откроют Крымский мост. Но мост — не единственный крупный инвестпроект на полуострове. Сейчас полным ходом идет реконструкция симферопольского аэропорта. В былые украинские времена, по словам Меметова, он представлял жалкое зрелище.

"О развитии региона можно судить по тому, что сейчас Крым испытывает дефицит коммерческой недвижимости, — говорит Меметов. – Торговые центры сейчас заняты на сто процентов".

Крымские товары как бренд

Другой бизнесмен директор торгового дома "Апсны" Игорь Авидзба, который экспортирует в Крым бутилированную воду из Абхазии, обращает внимание на изменение в социальной сфере.

"Полуостров всего лишь три года живет в новом качестве, — рассказывает Авидзба. — И эти три года прошли в условиях чрезвычайной ситуации. Поэтому результаты являются важным шагом вперед. Например, в Крыму отремонтированы больницы, сократились очереди в детсады, у крымчан появилась возможность учиться в вузах России, лечиться по госпрограммам в лучших клиниках страны. Об увеличении пенсий и зарплат можно судить по количеству машин на душу населения. Оно увеличилось в разы. Значит, люди могут себе позволить".

По словам Авидзба, и бизнесмены, и население полуострова уже начинают забывать украинский период жизни.

"Мы привыкаем к новым законам, положениям, перестраиваемся и в какой-то степени переучиваемся", — рассказывает предприниматель.

Насчет негативных моментов Игорь Авидзба отвечает, что они есть, как и везде, но все это незначительно по сравнению с ростом благосостояния и патриотическим подъемом населения.

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"Здесь практически нет крупных торговых сетей, но крымчане приучились ездить в Краснодарский край, — говорит бизнесмен. — Нет какой-нибудь продукции, мы создаем собственное производство. Сельское хозяйство начинает развиваться бурными темпами, в него вкладываются сумасшедшие деньги. Мы начали покупать и производить крымское".

"Технологическая блокада"

А вот высокие цены на продукты Авидзба связывает не с логистикой, а с недобросовестными предпринимателями.

"То же самое касается и курортной сферы, — считает предприниматель. — Многие отельеры завышают цены, что может сделать Крым неконкурентоспособным. Но и этим вопросом озадачиваются местные власти, которые, по моим наблюдениям из СМИ, уделяют этому вопросу много внимания. Более того, местные предприниматели понимают, что конкуренция возрастет, когда достроят мост. Не каждый крымский бизнесмен сможет выдержать ее, тогда и цены станут вменяемыми".

Еще одна проблема полуострова по мнению Авидзба – "технологическая блокада".

"Здесь не работает много компьютерных приложений, к примеру, Google Play, iTunes для Apple, — рассказывает предприниматель. — Крым исключили из зоны обслуживания международные платежные системы Visa и MasterCard. Энергетическая и водная блокады Украины тоже дают о себе знать".

Но, по мнению бизнесмена, санкции ускорили решение ряда важных вопросов. Сейчас в Крыму создается инфраструктурный комплекс, идет развитие региона.

Три года — это очень мало, считает предприниматель, но и за это время перемены в регионе разительные и видны даже на первый взгляд.