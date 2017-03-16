Чемпионат Абхазии по баскетболу стартовал в Сухуме

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Ежегодный Чемпионат Абхазии по баскетболу начался в столице республики, об этом корреспонденту Sputnik сообщила главный специалист Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария.

"Участвует шесть команд. Очень рады, что в этом году и Галский район принимает участие. Есть команды, представленные Сухумским районом, Гудаутским и Гулрыпшским. Сухум представил две команды", — сказала Зантария.

Вместе с тем она с сожалением отметила, что в турнире не примут участие команды из Ткуарчалского и Очамчырского района. В эти дни там проходит спартакиада, в которой задействованы баскетболисты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Воспитанники Седова примут участие в Чемпионате Абхазии по баскетболу

Зантария отметила, что, помимо Госкомспорта, в организации Чемпионата большую помощь оказала Федерация Абхазии по баскетболу.

"Президент Федерации Тимур Бганба очень любит баскетбол и многое делает для развития этого вида спорта в Абхазии. За что, конечно, мы ему благодарны", — подчеркнула она.

Ранее вице-президент Федерации Тимур Лакрба рассказал Sputnik, что команды будут разделены на две группы. После отборочных игр по две сильнейшие команды из каждой группы пройдут в полуфинал, после чего определятся финалисты. За первое место в соревнованиях поборются и воспитанники Заслуженного тренера Абхазии Александра Седова, объединившиеся в команду "Легион".

Традиционный Чемпионат Абхазии по баскетболу стартовал 16 марта. Финальная игра будет сыграна 19 марта. Организаторами турнира стали Государственный комитет по спорту и физической культуре Абхазии и Федерация баскетбола.