Соприкоснуться с живой историей: день открытых дверей в Музее Славы

Амра Амичба, Sputnik.

Почтив память погибших в Мартовском наступлении возложением цветов и венков к мемориалу в Парке Славы Сухума, многие заходили в Музей Боевой Славы, расположенный через дорогу.

Ученик 8 класса Вадим Стриевский не первый раз в Музее, но заходит каждый раз, когда оказывается поблизости. Больше всего его интересует зал с военными экспонатами.

"Оружие, из которого стреляли, осколки снарядов, разбитая каска бойца, письма с войны, сложенные в треугольники – все настоящее, школьные уроки истории оживают на глазах. Раньше все это я видел только по телевизору в фильмах про Великую Отечественную войну", — поделился Вадим.

В день Мартовского наступления в музей пришли и одноклассницы Вадима Николь Джугелия и Лолита Зоронян. Николь рассказала, что ее дедушка был механиком во время войны.

"Он был пожилой, не мог воевать, но чинил подбитые танки, — сказала учащаяся 11 сухумской школы. – Ежегодно в нашей школе проводятся памятные мероприятия, приуроченные к годовщине Мартовского наступления. На уроках истории нам рассказывают о неудавшейся попытке освободить Сухум. Знаю, что погибло очень молодых ребят в тех боях".

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Лолита Зоронян отметила, что долг всех живых помнить о тех, благодаря кому сегодня народ Абхазии живет на мирной земле.

"Абхазия — моя Родина, я знаю историю страны. Знаю, что и армяне участвовали в Мартовском наступлении и медсестры. Благодаря бесстрашию всех, кто воевал, одержана победа", — сказала Лолита.

Сотрудницы Музея проводили экскурсии по залам музея для посетителей. Приходили большие группы учащихся из школ Сухума, пришли также курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) Минобороны.

Заведующая историческим отделом Людмила Лазба рассказала о Мартовском наступлении и пожелала курсантам, будущим офицерам, несмотря на то, что они будут военными, чтобы им никогда не пришлось с оружием в руках защищать свою страну.

Курсанты Рамин Тужба и Дмитрий Вартагава задержались в зале, посвященном первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

"Здесь личные вещи Владислава Ардзинба, его часы, награды, канцелярские принадлежности. Интересно все это увидеть", — сказал Дмитрий.

Школьник Батал, сын ветерана Отечественной войны Беслана Киут, пришел в музей с бабушкой Валиной Гиндия, прохаживаясь с ними по залам, смотритель экспонатов Наргули Дочия вспомнила и про другую пару — внука и бабушку.

"Это было летом. Мальчик пришел с бабушкой. Я помню его реакцию, с каким интересом он смотрел на все экспонаты. Третьеклассник сказал неожиданную для меня фразу: "Сегодня я сделал для себя самый правильный выбор. Не пошел с другими в "Нарту" есть хачапуры, а решил прийти в музей". - Потом целый день улыбалась, вспоминая его слова, и так тепло было на сердце", — поделилась сотрудница музея.

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Наргулия Дочия отмечает для себя эмоции, с которыми юные посетители осматривают экспонаты.

"Мы же смотрим на них. У нас есть зал, где размещены военные фотографии. И каждый начинает искать своих родственников", — сказала она.

Учащаяся первой абхазской сухумской школы Щазина Шинкуба со слезами на глазах вспомнила про двоюродного дядю, который погиб на войне.

"Он не был женат, никто не остался после него. Его мама живет одна…", — с грустью сказала Щазина.

По мнению Эсмы Квициния, специалиста столичного комитета по вопросам молодежи и спорта, подростки интересуются историей, и необходимо выходить за пределы школы, приводить в музей, чтобы наглядно им показывать все, что относится к военным событиям.