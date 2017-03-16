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Дождь возможен в пятницу в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (445)
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По сообщению Госгидрометеослужбы, в пятницу 17 марта будет облачная погода с прояснениями, временами дождь.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В пятницу 17 марта территория Абхазии будет находиться под влиянием фронта окклюзии. Это комплексный нестабильный фронт, который образовывается от  слияния холодных и теплых масс воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.  

Ночью температура воздуха опустится от +6˚С до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +11˚С до +13˚С.  

Атмосферное давление — 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.      

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.    

Влажность воздуха высокая, 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии (445)


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