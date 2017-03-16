Дождь возможен в пятницу в Абхазии

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В пятницу 17 марта территория Абхазии будет находиться под влиянием фронта окклюзии. Это комплексный нестабильный фронт, который образовывается от слияния холодных и теплых масс воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.

Ночью температура воздуха опустится от +6˚С до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +11˚С до +13˚С.

Атмосферное давление — 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.