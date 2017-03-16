Президент ФФА: Чемпионат Абхазии по футболу откроется 20 марта

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартует 20 марта, об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил президент Федерации Футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Начинаем 20 марта. Все районы представили свои команды, кроме Пицунды. У каждой команды есть, к сожалению, проблемы. Как всегда, они касаются финансов", — сказал Кварацхелия.

В пятницу 17 марта, подчеркнул президент ФФА, пройдет игра за Суперкубок Абхазии по футболу.

"Встретятся сухумский "Нарт" и новоафонская команда "Афон". Планируем провести прямую трансляцию матча по телевидению", — отметил он.

По положению ФФА, борьбу за Суперкубок Абхазии ведут победители Чемпионата республики и обладатель Кубка. Учитывая, что в минувшем сезоне оба трофея завоевала столичная команда "Нарт", за Суперкубок она сыграет с командой занявшее второе место в Чемпионате, то есть с командой "Афон".

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу состоится в 16:00 на столичном стадионе "Динамо".