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Футбольный мяч

Рафаэль Ампар об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA: серьезное испытание

© Sputnik.
В Абхазии
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Подготовка сборной Абхазии по футболу к Чемпионату Европы начнется с открытием Чемпионата страны, сказал на пресс-конференции в Sputnik вице-президент ФФА Рафаэль Ампар.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Серьезным испытанием для национальной команды Абхазии станет участие в Чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал вице-президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Рафаэль Ампар. 

"Наша сборная на сегодня — чемпион мира, и поэтому ее выступление на Чемпионате Европы станет довольно серьезным испытанием. Желательно подтвердить мастерство и уровень игры футболистов нашей сборной и выступить достойно", — добавил Ампар.

Президент ФФА Джума Кварацхелия поддержал мнение Ампар и подтвердил, что большая ответственность ложится на плечи игроков сборной. 

"До Чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17 месте в рейтинге ConIFA. Сегодня мы в пятерке сильнейших команд", — отметил Кварацхелия. 

Подготовка к европейскому турниру, по словам Ампара, начнется с открытием Чемпионата Абхазии, который стартует 20 марта. 

"Какое место желательно завоевать, это ясно – первое. Посмотрим, какой будет игровой тонус у футболистов. Должна быть игровая практика, иначе хорошую форму  не удастся набрать. Будем надеяться, что и со сборами не будет проблем. Они должны пройти на хорошем уровне, качественно, чтобы кандидаты в сборную подошли к турниру без травм", — сказал  Рафаэль Ампар. 

Пресс-конференция о суперкубке и чемпионате Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент ФФА: Чемпионат Абхазии по футболу откроется 20 марта

Одним из главных соперников на предстоящем турнире, считает Рафаэль Ампар, могут стать действующие чемпионы Европы футболисты сборной Падании. 

Руководители Федерации футбола на пресс-конференции также отметили необходимость развития детского футбола, обучение и повышение квалификации немногочисленных абхазских арбитров. 

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в Чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке. 

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд. 



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