Рафаэль Ампар об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA: серьезное испытание

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Серьезным испытанием для национальной команды Абхазии станет участие в Чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал вице-президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Рафаэль Ампар.

"Наша сборная на сегодня — чемпион мира, и поэтому ее выступление на Чемпионате Европы станет довольно серьезным испытанием. Желательно подтвердить мастерство и уровень игры футболистов нашей сборной и выступить достойно", — добавил Ампар.

Президент ФФА Джума Кварацхелия поддержал мнение Ампар и подтвердил, что большая ответственность ложится на плечи игроков сборной.

"До Чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17 месте в рейтинге ConIFA. Сегодня мы в пятерке сильнейших команд", — отметил Кварацхелия.

Подготовка к европейскому турниру, по словам Ампара, начнется с открытием Чемпионата Абхазии, который стартует 20 марта.

"Какое место желательно завоевать, это ясно – первое. Посмотрим, какой будет игровой тонус у футболистов. Должна быть игровая практика, иначе хорошую форму не удастся набрать. Будем надеяться, что и со сборами не будет проблем. Они должны пройти на хорошем уровне, качественно, чтобы кандидаты в сборную подошли к турниру без травм", — сказал Рафаэль Ампар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент ФФА: Чемпионат Абхазии по футболу откроется 20 марта

Одним из главных соперников на предстоящем турнире, считает Рафаэль Ампар, могут стать действующие чемпионы Европы футболисты сборной Падании.

Руководители Федерации футбола на пресс-конференции также отметили необходимость развития детского футбола, обучение и повышение квалификации немногочисленных абхазских арбитров.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в Чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.