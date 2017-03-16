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Нугзар Зарандия, подопечный КБФ Ашана

Нугзар и железный орел

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (94)
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявляет открытым сбор средств на реабилитацию 12-летнего Нугзара Зарандия с диагнозом ДЦП.

Sputnik, Анжелика Бения.

Нугзар и Нестор Зарандия, два брата вместе борются со страшным диагнозом — ДЦП. На страницах Sputnik мы уже знакомили читателей с младшим братом, четырехлетним Нестором, которому уже собраны деньги. Сейчас в помощи нуждается его старший брат.

Провожая нас после встречи с Нугзаром, глава семейства Аслан Зарандия сказал, что у него для нас есть что-то, что, может быть, нас заинтересует.

В небольшом гараже под домом Аслан вот уже лет пять занимается ковкой. Когда вошли, первое, что бросилось в глаза – железный орел, над которым Аслан с братом работают чуть больше трех месяцев. Почти готовую железную инсталляцию, в которой будет еще и серна, братья планируют продать, а деньги отдать в фонд.

Железная инсталляция Аслана Зарандия
© Sputnik. Анжелика Бения
Железная инсталляция Аслана Зарандия

"Мы не можем помочь фонду финансово, это все, что мы умеем делать. Может, кто-то захочет это купить", – сказал Зарандия.

Кузнецы готовы отдать фонду деньги, вырученные не только от этой инсталляции. Братья готовы работать на заказ, потому что не понаслышке знают, помощь важно получить вовремя.

Зарядка для Нестора: как проходит реабилитация ребенка с ДЦП
© Sputnik. Томас Тхайцук, Амра Амичба
Зарядка для Нестора: как проходит реабилитация ребенка с ДЦП

Если собрать всю необходимую сумму для Нугзара – 347 000 рублей, то на курс диагностики и реабилитации Нугзар и Нестор поедут вместе, сказала менеджер КБФ "Ашана" по взаимодействию со СМИ и внешним связям Мактина Джинджолия.

В семье Зарандия трое детей, дочь и два сына. Через год после рождения здоровой девочки на свет появился долгожданный Нугзар. Но, увы, сын родился с патологией. В полгода Нугзару поставили диагноз  ДЦП, гидроцефалия (нарушение развития головного мозга, связанное с чрезмерным накоплением в нем жидкости).

"У старшего сына выявилось это в семь месяцев. Мы начали его лечить, возили в Москву, здесь его долго лечили, но лучше не стало, до сих пор лечим массажами и разными лекарствами", – рассказывала мама Нугзара Илона Зарандия.

Нугзар, как и многие его ровесники, любит смотреть мультики, слушать музыку, играть с сестрой. Гулять на улице он не любит, любит бывать на большом балконе, чтобы людей не видеть, сказала мама.

В 12 лет Нугзар не ходит, не разговаривает, у него отмечена задержка психического развития, полностью отсутствуют навыки самообслуживания.

Детский церебральный паралич – собирательное понятие, включающее в себя группу неврологических расстройств, появляющихся в детском возрасте под влиянием негативных факторов. Данный контингент больных детей, по словам Джинджолия, постоянно растет.

Джевейра Колосова
© Sputnik.
Джевейра Колосова: горы и снег могут поставить детей с ДЦП на ноги

В некоторых случаях симптомы ДЦП можно заметить сразу после рождения ребенка. Однако иногда они проявляются постепенно, и крайне важно вовремя распознать их. 

От гидроцефалии Нугзара вылечить удалось медикаментами, без шунтирования, но ДЦП сопровождает мальчика всю жизнь.

К сожалению, полностью избавить Нугзара от ДЦП невозможно, сказала Джинджолия, но улучшить его состояние можно.

Нугзар нуждается в срочной госпитализации по программе "Диагностика" и "Реабилитация" в ГБУЗ "Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москва".

Цель этой госпитализации – снижение тонуса мышц, увеличение двигательной активности, улучшение координации движения, мелкой моторики рук. Улучшение физического и психоэмоционального состояния. Цена помощи – 347 000 рублей.

Темы:
Спасем жизнь вместе (94)

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