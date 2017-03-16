Нугзар и железный орел

Sputnik, Анжелика Бения.
Нугзар и Нестор Зарандия, два брата вместе борются со страшным диагнозом — ДЦП. На страницах Sputnik мы уже знакомили читателей с младшим братом, четырехлетним Нестором, которому уже собраны деньги. Сейчас в помощи нуждается его старший брат.
Провожая нас после встречи с Нугзаром, глава семейства Аслан Зарандия сказал, что у него для нас есть что-то, что, может быть, нас заинтересует.
В небольшом гараже под домом Аслан вот уже лет пять занимается ковкой. Когда вошли, первое, что бросилось в глаза – железный орел, над которым Аслан с братом работают чуть больше трех месяцев. Почти готовую железную инсталляцию, в которой будет еще и серна, братья планируют продать, а деньги отдать в фонд.
"Мы не можем помочь фонду финансово, это все, что мы умеем делать. Может, кто-то захочет это купить", – сказал Зарандия.
Кузнецы готовы отдать фонду деньги, вырученные не только от этой инсталляции. Братья готовы работать на заказ, потому что не понаслышке знают, помощь важно получить вовремя.
Если собрать всю необходимую сумму для Нугзара – 347 000 рублей, то на курс диагностики и реабилитации Нугзар и Нестор поедут вместе, сказала менеджер КБФ "Ашана" по взаимодействию со СМИ и внешним связям Мактина Джинджолия.
В семье Зарандия трое детей, дочь и два сына. Через год после рождения здоровой девочки на свет появился долгожданный Нугзар. Но, увы, сын родился с патологией. В полгода Нугзару поставили диагноз ДЦП, гидроцефалия (нарушение развития головного мозга, связанное с чрезмерным накоплением в нем жидкости).
"У старшего сына выявилось это в семь месяцев. Мы начали его лечить, возили в Москву, здесь его долго лечили, но лучше не стало, до сих пор лечим массажами и разными лекарствами", – рассказывала мама Нугзара Илона Зарандия.
Нугзар, как и многие его ровесники, любит смотреть мультики, слушать музыку, играть с сестрой. Гулять на улице он не любит, любит бывать на большом балконе, чтобы людей не видеть, сказала мама.
В 12 лет Нугзар не ходит, не разговаривает, у него отмечена задержка психического развития, полностью отсутствуют навыки самообслуживания.
Детский церебральный паралич – собирательное понятие, включающее в себя группу неврологических расстройств, появляющихся в детском возрасте под влиянием негативных факторов. Данный контингент больных детей, по словам Джинджолия, постоянно растет.
В некоторых случаях симптомы ДЦП можно заметить сразу после рождения ребенка. Однако иногда они проявляются постепенно, и крайне важно вовремя распознать их.
От гидроцефалии Нугзара вылечить удалось медикаментами, без шунтирования, но ДЦП сопровождает мальчика всю жизнь.
К сожалению, полностью избавить Нугзара от ДЦП невозможно, сказала Джинджолия, но улучшить его состояние можно.
Нугзар нуждается в срочной госпитализации по программе "Диагностика" и "Реабилитация" в ГБУЗ "Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москва".
Цель этой госпитализации – снижение тонуса мышц, увеличение двигательной активности, улучшение координации движения, мелкой моторики рук. Улучшение физического и психоэмоционального состояния. Цена помощи – 347 000 рублей.