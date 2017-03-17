Встреча двух президентов: Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" II степени Геннадию Гагулия

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Глава государства Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" II степени президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадию Гагулия в преддверии 15-летия ТПП республики в пятницу 17 марта.

"Поздравляю вас с датой, которая в истории Абхазии является новой. Для нас это важная составляющая деятельности государства. ТПП республики всеми своими действиями создает условия, для того чтобы Абхазию знали во всем мире", — сказал Хаджимба.

Он добавил, что в тех ситуациях, где политические инструменты не срабатывают, экономические рычаги, предпринимаемые ТПП, способствуют продвижению интересов республики.

Президент также выразил удивление энергичности и активности Геннадия Гагулия в работе.

"Меня всегда удивляло, откуда вы черпаете столько энергии. Буквально недавно у вас был день рождения, и эти годы никак не сказываются на вашей деятельности", — отметил Хаджимба.

Геннадий Гагулия ответил, что вся работа ТПП Абхазии направлена на благо родины.

"Те проблемы, которые перед нами ставят наши противники, я думаю, все равно, закончатся победой для нас. Вот именно из этого я и черпаю силы, и у меня всегда была хорошая поддержка", — ответил Гагулия.

Президент ТПП подчеркнул, что наблюдается положительная динамика развития республики во многих социально-экономических областях.

Рауль Хаджимба высоко оценил работу всего молодого коллектива ТПП Абхазии, которая, по его мнению, придают руководителю энергичность и молодость.

Торгово-промышленная палата Абхазии была образована по Указу первого президента республики Владислава Ардзинба в марте 2002 года.

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