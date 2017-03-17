Открыт набор на курсы для предпринимателей в Абхазии

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок на первые в стране курсы для предпринимателей и опубликовало на своем сайте электронные бланки для соискателей, рассказал Sputnik замминистра экономики Батал Тарба.

По его словам, обучение будет проходить во втором-третьем квартале 2017 года, сейчас же идет подготовка. На сайте министерства появилась анкета, которую должны составить соискатели. Помимо этого, Министерствам туризма, финансов и сельского хозяйства даны предписания известить об обучении отраслевых предпринимателей.

Планируется набрать 60 человек.

"Если желающих будет больше, — сказал Батал Тарба, — мы будем отбирать по критериям. Желательно, чтобы кандидатам было не больше 35 лет, у них был бы свой работающий бизнес или хотя бы концепция своего дела. Это должна быть перспективная отрасль: промышленность, рыбоводство, сельское хозяйство, туризм. Конечной точкой обучения будет составление бизнес-плана. Мы даже не решили еще, будем ли выдавать сертификаты об обучении, это не так важно".

По словам замминистра экономики, после 26 часов теории для обучающихся на курсах будет стажировка на успешных предприятиях Абхазии, встречи с состоявшимися предпринимателями. Будут еще факультативные встречи с чиновниками, которые учащимся расскажут о действующих госпрограммах. После обучения предусмотрены стажировки в России.

Авторам перспективных проектов Министерство экономики поможет запустить свое дело с помощь программы льготного кредитования.

Как рассказал замминистра экономики, преподаватели еще не определены, решено, что это будут профессора из Абхазского госуниверситета и приглашенные специалисты из России.

"Эта годовая программа, первый подобный опыт в Абхазии, – сказал Батал Тарба. – По результатам мы посмотрим, насколько это востребовано и действенно, и примем решение либо о расширении программы, либо о ее корректировке".

Обучение для предпринимателей будет бесплатным, оно финансируется государством. Помимо бизнесменов, курсы пройдут молодые чиновники.