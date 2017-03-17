Тренер о выступлении борцов в Бурятии: без победы, но достойно

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Рада Ажиба. На Международном турнире по вольной борьбе на призы главы Бурятии абхазские спортсмены не заняли призовых мест, но достойно представили Абхазию, заявил Sputnik главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

"От Республики Абхазия на борцовский ковер выходили мастер спорта международного класса Рустам Ампар и мастер спорта России Осман Джугелия. Выступали в весовой категории до 61 килограмма. Рустам Ампар был травмирован на сборах, и с этой травмой выиграл две встречи, на третьей проиграл. А Осман Джугелия на утешительной встрече по вольной борьбе имел возможность выступать за третье место. Он выигрывал в первом периоде 2:0, на второй встрече проиграл со счетом 4:2. Официально призовых мест мы не заняли, но с гордостью представили Абхазию", — отметил Джарназ Бения.

Бения подчеркнул, что это первый Международный турнир по вольной борьбе, где Абхазия выступала как самостоятельная республика. Абхазские борцы прошли парадом под флагом Абхазии.

"Этот турнир класса "А" очень значимый для наших спортсменов. В этом турнире принимают участие борцы, которые входят в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию борьбы. Благодаря нашим достижениям в этом виде спорта, нам была предоставлена такая возможность", — добавил он.

Турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии собрал более 100 спортсменов из 11 стран. На борцовском ковре встретились лучшие борцы из России, Абхазии, Японии, Китая, Монголии, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Грузии. Призовой фонд турнира составлял: за первое место 90 тысяч рублей, за второе 60 тысяч рублей и за третье 30 тысяч рублей.