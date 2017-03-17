СУХУМ, 17 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Футбольный клуб Нового Афона "Афон" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу после победы в матче против столичной команды "Нарт" в пятницу 17 марта.

Первый тайм встречи был за командой из Сухума. Игрок футбольного клуба "Нарт" Арсен Гагуа в середине первой половины встречи отправил головой мяч в ворота соперника. На перерыв команды разошлись со счетом 1:0 в пользу команды из Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Команда нового Афона афон победители и обладатель суперкубка Абхазии

Атмосфера вокруг игры, царившая на трибунах столичного стадиона "Динамо", напомнила болельщикам прошедший Чемпионат мира ConIFA.

"С большим удовольствием пришел на матч. Наблюдать за игрой Суперкубка страны по футболу всегда интересно. Сразу Чемпионат мира вспоминаю. Весело тогда было", — признался корреспонденту Sputnik в перерыве матча болельщик Артур Багба.

В первые пять минут второго тайма новоафонцам удалось отыграться. Играющий главный тренер команды Армен Капикян реализовал заработанный его одноклубником пенальти. Еще один шанс забить гол у "Афона" был на 59-й минуте встречи, но игрок сухумской команды спас свою команду от летящего в пустые ворота мяча.

© Sputnik / Томас Тхайцук Команда нового Афона афон победители и обладатель суперкубка Абхазии

В основное время командам так и не удалось определить сильнейшего. К дополнительному времени они подошли с ничейным результатом — 1:1.

"Это хорошо, что командам придется играть дополнительное время. Нам, зрителям, продлят приятные переживания. Не каждый день походят игры такой значимости, поэтому интересно наблюдать", — признался болельшик Эрик Лапин.

После короткого перерыва команды снова вышли на поле. Несмотря на усталость, они обменивались острыми атаками. Итог противостояния был предопределен за минуту до окончания дополнительного времени. Афонский игрок Максим Петров забил решающий гол после навеса в штрафную с правого фланга.

Матч закончился со счетом 2:1.

"Большая радость за наш город. Большая радость за наших болельщиков, за то что оправдали их надежды", — сказал по завершении матча тренер афонцев Капикян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Команда нового Афона афон победители и обладатель суперкубка Абхазии

В матче за Суперкубок, по правилам, играют победители Чемпионата Абхазии с обладателями Кубка страны. Так как в прошедшем футбольном сезоне последние два трофея завоевал "Нарт", им пришлось встретиться с командой, занявшей в турнирной таблице прошедшего чемпионата вторую строчку, то есть с "Афоном".

Суперкубок Абхазии по футболу разыгрывается с 1996 года. С тех пор этот трофей по разным причинам не разыгрывался семь раз.

В первом розыгрыше Суперкубка победителем стал очамчырский "Ерцаху". Четыре раза главный приз Абхазского футбола завоевывал футбольный клуб "Гагра", семь раз переходящий кубок был в руках столичной команды "Нарт". После сегодняшней победы "Афон" стал трехкратным обладателем Суперкубка.