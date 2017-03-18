Анакопия: о чем помнят камни

Древность Нового Афона — это история Анакопии. Она молча присутствует в древнем храме, стоящем на вершине горы, во всей цитадели, в ее оборонительных башнях, направленных окнами и выступами к Черному морю. Морю, которое когда-то звалось Понт Эвксинский. Так назвали его греки в период колонизации на заре нашей эры. Именно к тому времени относится описание местности Трахеи, которое дал византийский историк VI века Прокопий Кесарийский.

"За пределами апсилиев, — писал Прокопий Кесарийский, — при входе в пределы абасгов, есть место следующего рода: высокая гора, начинающаяся от Кавказского хребта и все понижающаяся, заканчиваясь как бы лестницей, тянется вплоть до самого Эвксинского Понта. У подножия этой горы еще в древности абасги выстроили очень сильное укрепление, по величине наиболее значительное".

Далее древний историк описывает, что место было неприступным для врагов, и отмечает, что люди, говорившие в той местности на греческом, называли его "Трахеей", что в переводе означало "суровокремнистая".

© Sputnik. Томас Тхайцук Больше, чем точки на карте: необычная география Абхазии 18

Позже группа наших историков будет спорить о том, какое же место в нынешней Абхазии описывал Прокопий Кесарийский под названием Трахея. Многие ученые считали, что эта местность скорее находилась в районе Старой Гагры, но такие историки, как Зураб Анчабадзе, Шалва Инал-ипа, Юрий Воронов и Олег Бгажба все-таки отождествляют Трахею с Анакопией. Немалую роль здесь сыграли языки и этимология слов.

Слово Анакопия, а по-абхазски Анаҟәаԥиа (абх.), по мнению доктора филологических наук Хухута Бгажба, происходило от слова анаҟәаԥ0абх.) — оно же имеет отношение к выражению ҟәаԥа-ҿаԥа (абх.)– что означает извилистая, изрезанная местность. Потому многие исследователи сошлись на том, что название Трахея — это перевод на греческий язык того названия местности, которое имелось задолго до появления колонизаторов. Об этом пишет и историк Георгий Амичба в своем очерке "Новый Афон и его окрестности".

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

То, что Трахея — это и есть Анакопия, подтверждает и география расселения древнеабхазских племен. Трахея, если верить византийскому историку, находилась на территории абазгов, а чуть восточнее была граница с апсилами. Соответственно, это может быть лишь территорией нынешнего Нового Афона, потому что за рекой Гумиста уже проживало племя апсилов.

И можно абсолютно точно утверждать, что название Анакопия – это самое первое, аутентичное название Нового Афона. Все названия, которые были позже, а было их немало, шли и отталкивались именно от этого первого названия.

Анакопийская гора — сердце местности. На вершине горы находится древняя цитадель. Внутри храм, осадный бассейн, оборонительные башни, а снаружи две линии оборонительных стен. В VI веке нашей эры вся эта крепость, защищавшая абазгов, стала центром сражений.

В Трахее правил царь восточных абазгов Опсита, западными абазгами управлял Скепарна. Это древннее племя долгое время было вынуждено лавировать между двух больших держав того времени, геополитические интересы которых сошлись в Колхиде. С одной стороны была Византия, с другой – Иран.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученый спор о храме и ресторане

Долгое время Абазгия была вынуждена находиться в вассальном положении от Византии, но когда последняя слишком уж сильно стала наседать, Опсита и Скепарна призвали всех абазгов объединиться, и они обратились с воззванием к Иранскому правителю Хосрану I Аноширвану и заявили, что готовы стать союзниками Ирана. С миссией к иранцам поехал Скепарна. С иранским правителем они договорились о том, что будут едино выступать против претензий со стороны византийцев. Чтобы помочь абазгам, через горные перевалы на слонах прибыло огромное сирийское войско под командованием Набеда.

Но на своем пути они совершили столько грабежей и бесчинств, что разъяренные местные племена подняли бунт и выдворили их за пределы Абазгии. Таким образом, дипломатический маневр Опсита и Скепарны, ни к чему не привел – абазги остались с Византией один на один. И, судя по тому, что пишет Прокопий Кесарийский, у абазгов было лишь несколько преимуществ – несокрушимая крепость, к которой не мог подкрасться ни один враг, и безграничное свободолюбие, делавшее невозможным раболепное подчинение кому-либо.

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

Трагедия абазгов была в том, что их было слишком мало, чтобы в одиночку противостоять такой империи, как Византия. Тем не менее, когда византийский император Юстиниан отправил к Трахее свое многочисленное войско, призванное поработить непокорное племя, посмевшее еще и обратиться к персам за союзом, абазги встретили их вооруженными у Гумисты.

Так началось Трахейское сражение, в котором, конечно, византийцы победили – их было куда больше, они были лучше вооружены, крепость еще не имела второй оборонительной линии, соответственно в ней все же были изъяны, вопреки мнению Прокопия Кесарийского.

Немалую роль сыграла и разобщенность абазгов и вероломство некоторых из них, давших врагу пройти на территорию Трахеи. Тем не менее, они сражались так, как могут сражаться только те, кому больше нечего терять, и если бы не пожар, устроенный византийцами внутри Трахеи, неизвестно, как бы закончились события 550 года.

При подготовке материала использовался исторический очерк Г.А Амичба "Новый Афон и его оксрестности"