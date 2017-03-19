"Сборная Сухума" стала победителем Чемпионата Абхазии по баскетболу

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Рада Ажиба. Победителем Чемпионата Абхазии по баскетболу стала команда "Сборная Сухума", об этом корреспонденту Sputnik сообщил вице-президент Федерации баскетбола Тимур Лакрба.

"В чемпионате по баскетболу участвовали шесть команд из Гудауты, Гулрыпша, Эшеры, Гала, а также были представлены две сухумские команды. Победителями чемпионата стала команда "Сборная Сухума", вторые – "Легион", и команда "Гудаута" на третьем месте", — сказал Тимур Лакрба.

По словам вице-президента Федерации баскетбола, в финале встретились две сухумские команды.

"Так получилось, что в финале играли две сухумские команды. Игра была тяжелейшая", — отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат Абхазии по баскетболу стартовал в Сухуме

Лакрба добавил, что Чемпионат Абхазии по баскетболу проходил всего четыре дня.

"Обычно Чемпионат Абхазии проводился по другой системе. А в этот раз мы были вынуждены провести его в сжатые сроки", — сказал Тимур Лакрба.

Ранее главный специалист Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария рассказала Sputnik о том, что в турнире не примут участие команды из Ткуарчалского и Очамчырского районов. В эти дни там проходила спартакиада, в которой были задействованы баскетболисты.

Традиционный Чемпионат Абхазии по баскетболу стартовал 16 марта. Финальная игра была сыграна в воскресенье 19 марта. Организаторами турнира стали Государственный комитет по спорту и физической культуре Абхазии и Федерация баскетбола.

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