Держи краба: деликатесная живность у берегов Абхазии

Откуда и как они здесь взялись, рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову директор института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Краб с плавниками

"Это единственный экземпляр, который попал к нам в руки, — рассказывает директор института экологии, выкладывая на стол большого голубого краба. – Его поймали рыбаки в Гудаутском районе в ста метрах от берега на месте впадения в Черное море реки Мчишта".

По словам ученого, это не самый крупный экземпляр, они могут набирать вес до килограмма. Родина краба — американское побережье Атлантического океана. Сто лет назад эти существа добрались до Европы, где считаются деликатесом, а сейчас – и до Абхазии.

"Обратите внимание на клешни, с внутренней стороны они голубого цвета, отсюда название. Нижние конечности превращены в плавники, эти крабы не только ходят по дну, но могут переплывать с места на место", – отметил Дбар.

© Sputnik. Владимир Бегунов Клешни краба с внутренней стороны голубого цвета, отсюда название вида

Расплодились и уменьшились

Как рассказывает ученый, попали голубые крабы в Черное море в виде икринок или мелких особей, скорее всего, с танкерами. Это часто происходит. Танкер, когда идет пустой, для остойчивости набирает в цистерны забортную воду и сбрасывает в море перед погрузкой. Так морские обитатели путешествуют между морями и океанами.

"Сейчас их численность уменьшилась, – говорит Роман Дбар. – Сначала, попав сюда, они начали активно размножаться, часто попадались в сети рыбакам. Сейчас же рост популяции голубых крабов уменьшился. Видимо, не вписались в экологическую нишу".

Исчезнут ли они совсем или останутся редкой популяцией в Черном море – прогнозировать сложно. Животный мир часто непредсказуем. К примеру, завезенный случайно сюда моллюск рапана уничтожил полвека назад всех черноморских устриц и какое-то время был промысловым видом. Сейчас же рапан, по словам директора института экологии, переживает не лучшие времена, крупных особей, пригодных для коммерческих целей, практически нет.

Агрессивный вид

Голубые крабы живут в прибрежной полосе на глубине до тридцати метров. Черное море оказалось благоприятным для них по солености.

"У себя на родине крабы выбирают устьевые зоны рек, — объясняет ученый. – Им нужна не очень соленая вода. А, так как соленость Черного моря в два ража ниже Атлантического океана, им она подходит".

© Sputnik. Владимир Бегунов Голубые крабы и леопарды Абхазии

Врагов, которые охотятся на взрослых голубых крабов, в Черном море практически нет. В Атлантике их поедают тюлени, каланы. Здесь на них могут охотиться только крупные виды чаек. Но, икринки, личинки крабов по вкусу многим видам донных рыб. Ими лакомятся барабуля, ставрида, мерланг и другие.

Взрослые же особи считаются самыми агрессивными в крабовом сообществе. Постоять за себя они могут.

Самый громкий рак

Выращивать крабов в коммерческих целях не получится, считает Роман Дбар.

"В Черном море очень мало закрытых мелководных бухт, существует сильное волнение, поэтому все попытки устроить здесь устричные, мидиевые или крабовые фермы не удаются, – говорит ученый. – Чтобы организовать такую ферму, требуется строительство серьезных береговых сооружений, доходность не покроет затраты".

Кстати, помимо крупных голубых крабов, в Черном море недавно начали регистрировать еще одного нового жителя – рака-щелкуна.

Пока ученым не удалось заполучить ни одну особь для исследования, их регистрируют лишь акустики. Мелкие рачки на дне способны создавать очень громкие звуки. Этот резкий шум способен даже подавлять работу акустических приборов.