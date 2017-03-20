Актриса о роли в "Софичке": чувствовала боль

О дебютной главной роли, сложных сценах и награде корреспонденту Sputnik Анжелике Бения рассказала молодая актриса Лана Басария.

Съемки художественного фильмамолодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, проходили в Абхазии и длились 33 дня. Большая часть актерского состава – местные жители, непрофессиональные актеры. Главную роль в фильме сыграла Лана Басария, представитель ТПП Республики Абхазия в США. Для 24-летней актрисы Софичка – дебютная роль.

– Твою работу в фильме оценили наградой "Лучшая женская роль", как ты приняла эту новость? Что ты чувствуешь?

– Не только этой наградой был отмечен фильм, но и наградами "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер" поэтому, безусловно, эта наша общая победа. Конечно, я испытываю гордость, как и все в Абхазии, потому что фильм снимался на абхазском языке, без озвучки на иностранный язык, с субтитрами он был показан за границей. Гордились, что в Москве звучала картина на абхазском языке, а когда наша речь прозвучала в Дублине, стало приятно вдвойне, хорошо также, что у зрителей есть возможность познакомиться с культурой нашей страны, не только услышать язык, но и увидеть, как жили абхазы.

с сайта фестиваля "Темные ночи" "Софичка": абхазская речь в главном кинотеатре России

– Расскажи немного о съемочном процессе. Я знаю, профессия актрисы тебе до этого фильма была незнакома. Понравилось ли тебе быть актрисой?

– У меня, наверное, как и у многих, была боязнь публичной речи. Я удивилась самой себе, когда на кастинге рассказала стихотворение "Сҭампылтәи аџьармыкьаҿ" (стихотворение абхазского поэта Мушни Ласуриа "На турецком рынке" — ред.) и монолог Нины Заречной из пьесы Чехова "Чайка". Я не рассчитывала, что меня позовут в фильм, тем более на главную роль.

Это был интересный опыт на всю жизнь. То, что никогда не забуду. Кино — это абсолютно другой мир. На сцене или в кадре актеры проживают другую жизнь. Это безумно интересно, когда ты можешь увидеть себя со стороны, когда ты делаешь в кадре или на сцене то, чего никогда бы не сделал в жизни. В течение съемочного процесса я с удивлением обнаруживала в себе что-то новое, видела свои слабые стороны, положительные и даже отрицательные черты моего характера. Это было приятное путешествие в себя через Софичку. Через нее я открыла в себе много нового.

© Фото: архив Киры Коваленко Лана Басария на съемках "Софички"

– Например?

– Софичка очень сдержанная, сильная, несмотря на свою хрупкость. Она по-доброму наивная, до конца верила в человека. Верила в то, что человек может измениться. Фильм вообще, как мне кажется, держится на ее вере в человека. Она прошла через многое и не умеет жаловаться. Не хочу, чтобы это было хвастовством, но я и в себе вижу такие черты характера. Я думаю, эти черты мне и помогли в фильме раскрыть персонаж.

– Чему еще ты научилась благодаря работе в этом фильме?

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба: на показе"Софички" в Москве был полный аншлаг

– У меня всегда был барьер – страх перед аудиторией. Я никогда не могла публично говорить. Когда я попала на съемочную площадку, я поняла, что вокруг меня больше десяти человек: художники по гриму, костюму, свету и все они ждут, что сейчас получится хороший кадр. Когда вместе с тобой работает столько людей, ты уже не можешь думать только о себе, и моя фобия как-то отошла на задний план. Я забыла о том, что мне не нравится мой голос, что мне некомфортно быть в центре внимания. Чувство ответственности перед всей группой превалировало.

Мне помогало, что меня поддерживали, помимо семьи, друзья, коллеги из Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, в первую очередь президент палаты Геннадий Гагулия. Так получилось, что я еще не проработала в палате и двух месяцев, когда мне пришлось просить Геннадия Леонидовича о том, чтобы он освободил меня на время съемок. Он меня поддержал.

– Играя главную героиню, ставила ли ты перед собой цель передать Софичку, которая была на страницах Фазиля Абдуловича?

– Софичка Искандера прекрасна, это один из моих любимых персонажей. У режиссера картины Киры Коваленко было свое видение этого персонажа, это ее Софичка. Не могу сказать, что меня разочаровал результат. Не думаю, что мы сильно отошли от оригинала. Режиссер ее создал, я в нее вложила частичку себя. Мне кажется, мы смогли передать ее внутренний мир и характер.

© Фото: архив Киры Коваленко Съемки фильма "Софичка" в селе Члоу

– Какие сцены в фильме дались тебе сложнее всего?

– Я очень долго готовилась к сцене смерти мужа Софички Рауфа. Мы ее репетировали в Русском театре в августе, а сняли ее в октябре. Готовилась я к этой сцене долго. Мне говорили, что легче вспомнить какую-то грустную историю из жизни, связать ее с этой сценой, но я так не смогла. Я решила, что мне легче сыграть это, прожить эту жизнь. Получилось за два дубля.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба Съемочная группа "Софички": абхазы поражают своей энергией и открытостью

Я поняла, что мне не нужно ничего себе представлять. Уже к этому дню мы сняли достаточное количество материала, чтобы я находилась в этом состоянии, чтобы я уже была в образе Софички. Я понимала, кто она такая, какая у нее история, что она должна чувствовать, о чем мечтать, чего бояться и так далее. Мне было легче сыграть Софичку и представить себя Софичкой, у которой погибает муж, нежели представить вместо Рауфа кого-то из близких, кого я потеряла.

Была еще одна непростая сцена в НКВД, когда мне нужно было встать на кнопки, а они были настоящими. Для сцены пытки, мне принесли загнутые кнопки, но я отказалась от них и попросила принести настоящие канцелярские кнопки. Мне сложно было бы сыграть боль если бы я ее не чувствовала. Сложно было бы сыграть в сцене смерти Рауфа, если я не была бы Софичкой, которая потеряла мужа. Было больно и, как мне кажется, мы добились по эмоциям того, что хотели.

Исполнительница роли "Софички" Лана Басария с режиссером Александром Сокуровым © Фото: архив Киры Коваленко

Съемки фильма "Софичка" © Фото: архив Киры Коваленко

Съемки фильма "Софичка" в селе Члоу © Фото: архив Киры Коваленко 1 / 3 © Фото: архив Киры Коваленко Исполнительница роли "Софички" Лана Басария с режиссером Александром Сокуровым

– Не могу не спросить. Ты сказала, что тебе быть актрисой понравилось. Дальше, если будут поступать тебе новые предложения, роли, сценарии, ты будешь их рассматривать?

– Если режиссер увидит во мне потенциал, я бы еще раз попробовала. Если мне посчастливится в жизни и выпадет еще раз этот шанс, я им обязательно воспользуюсь.

– А жанр? Продолжила бы играть в драме?

– Мне понравилось быть драматической актрисой. Если говорить о кино и моей карьере в нем, да, мне кажется, драма – мой жанр, он ближе всего моему мироощущению. Я, как мне кажется, не смогу быть комедийной актрисой.