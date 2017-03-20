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Татьяна Эмухвари

Эмухвари: составлены сметы на ремонт спортзалов в школах Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Директор Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Сухума Татьяна Эмухвари рассказала в студии радио Sputnik о планируемом ремонте в спортзалах и на спортплощадках столичных школ.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Амра Амичба. "Абхазсстрой" составил смету на ремонт спортивных залов столичных школ, сказала директор ДЮШС Татьяна Эмухвари. 

В первую очередь ремонтные работы проведут в школах № 6 и № 10. В школе № 5 запланирован ремонт раздевалки. 

По словам Эмухвари, перед Новым годом в школе №6 уже  поменяли окна.

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"Школа № 14 стоит под вопросом, там капитальный нужен ремонт. И дальше по мере сложности идут другие проекты", — уточнила директор ДЮШС. 

Татьяна Эмухвари отметила, что в некоторых столичных школах планируется не просто ремонт, а создание новых спортивных площадок.

"В школе № 11 необходимо расчистить площадку. Потому что у них вообще ничего нет. И в школе № 13 планируем сделать площадку, у них тоже ее нет.  Этот проект  одобрен нашей администрацией города.  Надеемся, что он осуществится в этом году, — сказала Эмухвари. — Наши спортзалы по Комплексной программе восстановлены были во 2-ой и 4-ой школах, но они так задействованы, что мы не можем там никакие секции вести из-за двусменного обучения". 

Директор Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Сухума Татьяна Эмухвари подчеркнула, что, осуществив масштабный проект по ремонту  спортзалов и спортплощадок,  в дальнейшем на их базе можно будет открывать новые секции.



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