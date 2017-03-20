Барциц о выборах в Парламент: была технология "России 90-х"

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Технология, которая использовалась во время выборов в Российской Федерации в 1990-х года, была применена и в ходе первого тура выборов в Народное Собрание республики, считает начальник экспертного управления Администрации президента республики Аслан Барциц.

"Видимо, начали играть технологии "России 90-х", когда на отдельных участках под определенные мощные политические фигуры выставляются много человек, которые в конкретный момент могут снять свою кандидатуру. Такими схемами пользуются», — отметил Барциц.

Он добавил, что в Абхазии подобные схемы пока еще не столь распространены и подчеркнул, что общество в стране устало от нестабильной политической обстановки.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности перехода к мажоритарной избирательной системе, Аслан Барциц сказал, что и у нее есть ряд своих минусов, но эта тема все еще остается открытой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: в Парламенте Абхазии могут сложиться три политических центра

"Что касается мажоритарной системы, там тоже есть свои минусы. Мы видим, как на таких выборах сильно играет роль финансовой возможности кандидатов. Это сложный вопрос, который надо на профессиональном уровне обсудить и взвесить", — подчеркнул Барциц.

Стоит ли перейти к такой избирательной системе и ее обсуждению, покажут результаты выборов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия 2017 года, считает он.

Помимо финансовой составляющей, во время выборов большое значение, уверен эксперт, имеют и личностные мотивы, родственные отношения, а вот принадлежность кандидата к той или иной партии далеко не ключевой фактор в решении голосующих.

"Несмотря на это, я думаю, все же наши избиратели смотрят на человека, его качества, уровень подготовки и его окружение. Так или иначе, люди все равно на это смотрят, это, помимо того, что кто-то из кандидатов чем-то помог своему округу", — считает Барциц.

Говоря о прямом или косвенном подкупе избирателей, начальник экспертного управления Администрации президента Абхазии сказал, что самым популярным объектом предвыборной кампании в Парламент нового созыва стали электрические трансформаторы.

Он рекомендовал надзорным органам обратить на подобные случаи внимание.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.