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Жители Сухума. Архивное фото.

Эксперт об оппозиции: критика пойдет на пользу государству

© Sputnik. Михаил Мокрушин
В Абхазии
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В пресс-центре Sputnik обсудили "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное Cобрание Абхазии" с начальником экспертного управления Администрации президента республики Асланом Барциц в понедельник 20 марта.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Конструктивная критика власти со стороны кандидатов от оппозиционных сил, прошедших в Парламент Абхазии, пойдет на пользу государству, такое мнение высказал начальник экспертного управления Администрации президента республики Аслан Барциц в понедельник 20 марта.

"Кандидаты, которые прошли или еще пройдут в Парламент, критикуя власть, которую есть за что критиковать, будут в целом помогать государству. Но, если по другой схеме, как в игре "царь горы", обществу от этого ничего не будет", — отметил Барциц.

По мнению Барциц, за годы работы депутатов Парламента пятого созыва было много недовольства со стороны граждан Абхазии, которые все равно в конечном итоге принимают участие в выборах и голосуют. 

Одним из главных достижений Народного Собрания уходящего созыва Барциц назвал стабилизацию политической ситуации в стране. 

Подсчет голосов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Барциц о выборах в Парламент: была технология "России 90-х"

"Уходящий Парламент во многом справедливо ругают, но я бы хотел им сказать большое спасибо за то, что в сложной политической обстановке они принимали решения, которые не дали стране скатиться в хаос. Это их самое главное достижение", — сказал начальник управления. 

Одним из самых неудачных законопроектов, принятых депутатами Народного Собрания, он назвал закон о здравоохранении, в котором запретили проводить аборты на территории Абхазии. 

Он считает, что прежде чем принять этот закон, его необходимо было обсудить с самими женщинами и медиками. 

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.

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