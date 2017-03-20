Первый матч XXIV Чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Очамчырский футбольный клуб "Ерцаху" сыграл на домашнем стадионе в ничью с командой "Гагра" в первом матче XXIV Чемпионата Абхазии по футболу, об этом корреспонденту Sputnik сообщил вице-президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Рафаэль Ампар.

"Очередной Чемпионат Абхазии по футболу открылся в Очамчыре на стадионе имени Виталия Дараселия. Местная команда "Ерцаху" встретилась с футбольным клубом "Гагра". Матч закончился ничьей, 1:1. Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть игру пришло много болельщиков", — сказал Ампар.

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По словам вице-президента ФФА, чемпионат продлится почти восемь месяцев. Он состоит из двух кругов, по девять туров каждый.

"В каждом туре у нас по пять игр. Всего два круга, в каждом из которых по девять туров. Первый круг завершится в мае, после чего будет перерыв — пройдут сборы национальной сборной и участие в Чемпионате Европы по версии ConIFA", — объяснил он.

Ампар отметил, что в середине лета футбольный сезон продолжится играми за Кубок Абхазии, а в августе начнутся игры второго круга чемпионата, который завершится в октябре.

Всего в Чемпионате Абхазии по футболу играет десять команд. Помимо "Ерцаху" и "Гагры", в турнире участвуют гудаутская "Рица", гулрыпшский "Спартак", галский "Самурзакан", новоафонский "Афон", ткуарчалский "Шахтер" и три столичных футбольных клуба: "Абазг", "Динамо", "Нарт".