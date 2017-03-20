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Смеющиеся дети

Психолог: иногда счастье в потере

© Fotolia/ Drubig-photo
В Абхазии
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Понятие счастья изучается философами, богословами, а что думают по этому поводу психологи, в Международный день счастья в студии радио Sputnik рассказала психолог cухумского Дома юношества Хатуна Логуа.

Sputnik, Амра Амичба.  

С каждым потерянным в весе килограммом счастье прибавлялось. Таким рецептом своего счастья поделилась психолог Хатуна Логуа. 

По мнению психолога, человек рожден, чтобы быть счастливым. 

"Если человек умеет чувствовать счастье, то он его чувствует в любую погоду. У природы нет плохой погоды, есть неподходящая одежда, как говорят англичане.  Счастливым можно быть всегда и в любую погоду", — уверена Хатуна Логуа. 

Психолог заметила, что британские ученые каким-то образом подсчитали, что есть процентов 30 не способных быть счастливыми.

"У каждого в окружении есть меланхолики. Как выяснилось, это генетически обусловлено, вот такой вот Пьеро, — сказала Хатуна Логуа. — Процентов 20 несчастливы от жизненных обстоятельств. А вот целых 40 процентов – дело наших рук. Хочешь быть счастливым, будь им. Это работа. Это то, над чем можно и нужно работать". 

Счастье вдруг…: жители Сухума поделились сокровенным
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
"Счастье вдруг…": жители Сухума поделились сокровенным

По словам психолога, нет универсального рецепта счастья, у каждого человека он свой. 

"Главное — осознавать и получать удовольствие от простых вещей. И для этого не нужно много денег. Умение быть благодарными судьбе, Богу за то, что все живы, здоровы, есть кров над головой, пища сегодня. За то, что у тебя есть возможность с утра выпить крепкого ароматного кофе и получить от этого удовольствие. За то, что у тебя есть возможность принять душ горячий, постоять под водой. Осознать, что миллионы людей не имеют такой возможности, — отметила Логуа. —  И не ждать, что кто-то сделает тебя счастливым. Первый шаг заключается именно в этом. Повернуться к себе лицом и начать что-то делать для себя". 

Психолог Хатуна Логуа тем не менее подчеркнула, что рецепт счастья в здоровых, хороших взаимоотношения с окружающими, а чтобы человек мог дарить людям тепло, любовь и радость, он сам должен уметь позаботиться о себе, чтобы испытывать эти чувства. 

Международный день счастья празднуется во всем мире 20 марта. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания той идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. Предложение было внесено на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН Королевством Бутан и поддержано представителями всех 193 государств — членов ООН.



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