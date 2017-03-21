Жвачка, о которую ломают копья: Sputnik тоже попробовал

Противники скандальной жвачки обвиняют производителей в подталкивании подростков к странным, мягко говоря, свершениям, а корреспонденты Sputnik решили проверить сами и попытались не поддаться соблазну с обертки.

Sputnik, Роберт Джопуа, Владимир Бегунов.

Все началось с того, что производитель сомнительного лакомства запустили игру "Правда или действие" с условиями на упаковке. Человек вынимает пластинку резинки из пачки и получает три задания.

Промо-акция, прямо скажем, "с душком". Достаточно вспомнить, что еще не отгремели скандалы с "группами смерти" в интернете, в которых подростков якобы подталкивали к самоубийству через серию непременных к исполнению и довольно унизительных заданий. После того как задержали одного из модераторов "групп смерти", а остальные залегли на дно, общественности подбросили новую забаву в виде жвачки, вернее того, что нанесено на ее обертку.

После скандала руководитель по корпоративным связям фирмы в России Надежда Лобачева объявила о том, что партия будет изъята из продажи.

В Сухуме эта жевательная резинка продается во многих магазинах. Корреспондент Sputnik купил несколько упаковок, чтобы разобраться, что это за игра и каковы ее условия?

Итак, правила. На упаковке значится: "Играй с друзьями, выкладывай фото и видео о выполненных заданиях в соцсети. Сказать правду или выполнить действия? Решать тебе!"

Участников призывают выкладывать посты о выполнении заданий с хештегом акции.

Задания в тех жвачках, которые были куплены журналистами редакции, на первый взгляд, безобидные, но, по мнению коллектива Sputnik, не совсем приличные. Выполнить их никто не решился.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обертка жвачки Five

Среди действий, которые предлагают участникам, значатся: "Выложи в сеть видео, на котором ты исполняешь танец живота", "От какой песни ты сходишь с ума сейчас? Спой ее, сними на видео и выложи в сеть", "Скажи первому встречному что-нибудь приятное", "В автобусе сделай вид, что храпишь".

Также на фантиках просят рассказать правду, порой, так сказать, "на грани": "Доводилось ли тебе просыпать свидание?", "Что ты ценишь больше всего в своей половинке?", "Какие страны ты уже успел посетить?", "Сколько лет тебе было, когда случился твой первый поцелуй?".

Из заданий, которые можно трактовать как опасные, в сети можно найти пример: "Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи. Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям!" Ничего не напоминает? Конечно, детское развлечение "Тебе слабо!" (ред. – ударение на последнюю гласную). Сколько глупостей и происшествий, порой весьма опасных для здоровья, происходило, а, возможно, происходит и до сих пор во дворах и школах под этим девизом.

Интересно, что люди, считающие "побудительную" жвачку опасной, не переносят эту опасность на себя. "Нет, я бы, конечно, не стал выполнять сомнительные задания, но есть же дети, которые могут…", — самый распространенный ответ. А дети могут. Массовый психоз не вызовет, но кто-то обязательно найдется. Любой психолог и педагог подтвердит. Но это уже другая история.



