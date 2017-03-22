Пилия: объектом хакерских атак не могут стать счета держателей карт

СУХУМ, 22 мар — Sputnik, Амра Амичба. Если вирусы, атакующие банкоматы, дошли до России, то и Абхазия может оказаться объектом атаки хакеров. Об этом сообщил директор некоммерческого партнерства "АПРА" Леон Пилия.

Уникальность вируса заключается в том, что он вносится в банкомат без технического подключения.

"Они внедряются в защищенную внутреннюю сеть банков, и посредством ввода команды, которую знают только хакеры, банкомат начинает выдавать суммы самыми большими купюрами", — отметил Леон Пилия.

Целью вируса и злоумышленников не является доступ к средствам держателей карт, успокоил Пилия.

"Клиенты банка в полной безопасности. Все риски несет коммерческая структура. Это не доступ к вашим деньгам, на вашем счете, это посягательство на те деньги, которые лежат в банкоматах, то есть это деньги банка", — сказал Леон Пилия.

Пилия уточнил, что абхазские специалисты находятся в контакте с российскими коллегами. Повышая уровень безопасности внутри банковской сети, в банкоматах, и получают компетентную, объективную информацию от партнеров. По его словам, абхазская банковская система может подготовиться к подобного рода атакам.

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"На сегодняшний день есть специальное подразделение в Банке России, которое занимается борьбой с такого рода атаками на банковское сообщество. На сегодня решения этой проблемы пока нет. Больше всего подобные мошеннические операции зафиксированы в банкоматах фирмы MCR, работающих на платформах Windows. Но в итоге, чтобы осуществить эту мошенническую операцию, злоумышленник должен подойти в банкомату, набрать определенный код, который знает только он. После ввода кода банкомат выдает большие купюры. При этом есть средства наблюдения у банка, которые могут зафиксировать злоумышленника и в соответствии с законом он понесет уголовное наказание".

По словам Пилия, специалисты антивирусных центров Банка России и других крупных коммерческих банков работают над решением проблемы.

"Не разработан еще антивирус, который вылавливал бы вирус, попавший в систему. Поэтому мы находимся в таком очень уязвимом состоянии. Как правило, все банкоматы находятся на поддержке у системы мониторинга банкоматов, которая в онлайн режиме отслеживает всю информацию, происходящую в банкомате: какое количество средств снято или находится в нем. Но в зависимости от реакции техслужб, которые занимаются мониторингом банкомата, это может приводить опять же к разным срокам — зависит от той наличности, которая присутствует в банкомате. Если там много наличности, злоумышленник попытается завладеть всей наличностью, и у него уйдет на это больше времени. Если сумма меньше, соответственно, на мошенническую операцию уходит намного меньше времени. Вы знаете, даже если банкомат будет находиться в США, или на самом большом острове Гренландия, он тоже будет уязвим, в таком контексте и мы уязвимы, конечно".

Директор некоммерческого партнерства "АПРА" Леон Пилия подчеркнул, что в России уже выявлены факты подобных атак, но в Абхазии случаев внедрения нового вируса и мошеннических операций зафиксировано не было.