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Гагрский хореографический ансамбль Афыртын

"Аурашьа" и "Горянка": сольный концерт "Афыртына" пройдет в Москве

© Фото: архив ансамбля "Афыртын"
В Абхазии
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Хореографический ансамбль "Афыртын" (Вихрь – ред.) при Гагрском городском Доме культуры был создан под руководством Заслуженного артиста Абхазии Льва Кецба в 1985 году.

СУХУМ, 22 — мар, Sputnik. Рада Ажиба. Лауреат и обладатель Гран-при республиканских и международных конкурсов хореографический  ансамбль "Афыртын" проведет свой первый сольный концерт 26 марта в Москве, об этом корреспонденту Sputnik сообщил художественный руководитель ансамбля Лев Кецба.

"Мы даем полуторачасовую программу сольного концерта. Будем танцевать наши старинные абхазские танцы, такие как "Аурашьа", "Узоры Абхазии", "Бзыбская плясовая" и "Горянка". И, конечно же, танцы народов Северного Кавказа. Постараемся дать разнообразную программу. Мы усиленно готовимся", — сказал Кецба.

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По его словам, в концерте также будут участвовать бывшие солисты ансамбля.

"Мой бывший солист, ныне студент московского университета Абзагу Цвижба будет играть на народных инструментах — апхиарца, ачарпын. А также будет петь и вести концерт Сабина Пкин. Надеюсь, что нашей диаспоре будет интересно, и мы устроим праздник", — поделился переживаниями худрук.

Детский танцевальный  ансамбль "Афыртын" отмечен многочисленными победными выступлениями на различных престижных конкурсах и фестивалях: в октябре 2008 года — Гран-при Всероссийского Сочинского фестиваля "В мире искусств", в июне 2009 года — Гран-при Всероссийского фестиваля в Дагомысе "Юность планеты", в ноябре 2010 года — диплом I степени Международного фестиваля в Санкт-Петербурге "Молодежь без границ".



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