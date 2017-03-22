"Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии

СУХУМ, 22 мар — Sputnik, Амра Амичба. Инспекторы Госстандарта республики совместно с сотрудниками ОБЭПа будут изымать из продажи жевательную резинку с условиями игры "Правда или действие". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Ахра Пачкория.

"Вчера уже совершили объезд по торговым точкам. Госинспекторы проверили магазины, уже знаем поставщиков. Если (жвачка с условиями акции — ред.) имеется в наличии на складах, мы будем изымать. Новые партии будут запрещены. Понятно, что раз не продается в России, то завозится в Абхазию", — отметил Пачкория.

В Госстандарте выяснили, что компания-производитель разработала более 900 вопросов разного характера.

"С Нового года они проводят временную рекламную акцию на два месяца, по которой на обертках жевательных резинок даются разного рода опасные задания игры "Правда или действие", — сказал Ахра Пачкория. — Например, надо снять фотографию на самой высокой точке в общественном месте, чтобы видели все, и фото выложить в интернет. А также ответить на вопрос «Что ты должен сделать до того, как умереть?".

По словам Ахры Пачкория, хоть на продукте указано, что ее можно реализовать лицам старше 18 лет, нет никакой уверенности, что не продадут также несовершеннолетним.

"Где гарантия, что не будет продаваться бесконтрольно, что жевательную резинку не продадут несовершеннолетнему", — заметил председатель Госстандарта.

В Абхазии в последнее время появилась в продаже жевательная резинка с информацией и заданиями. В России уже запрещена реализации, а сама компания прекратила ее производство.