Хаджимба: мы утонули в политических процессах

СУХУМ, 22 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. В стране затянулись политические процессы, "за два с половиной года мы утонули в них", заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая перед активом Ткуарчалского района.

"Нет покоя ни один день, мы все время, как на баррикадах. Проводим политические баталии. Мне нет разницы, кто придет в Парламент, если они действительно будут представлять Абхазию и будут заниматься законотворчеством. Пора всем успокоиться, пора понять, что мы потеряемся в нескончаемой борьбе между собой. Это ни к чему хорошему не приведет. В Парламент нужно прийти для того, чтобы работать, а не создавать условия для травли друг друга", — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что последние два с половиной года ситуация, которая складывалась внутри страны и во вне, не очень способствовала становлению экономики.

"Те процессы, которые происходят в России, не могут не вялить и на нас с вами. Но Россия все рано находит средства помогать нам, несмотря на то, что у них нелегкая ситуация. Сделано немало, хотелось бы больше. Важная составляющая — мы доказали, что можем жить за счет собственных средств. Они ни откуда-то взялись, это труд и усилия наших людей, то, что мы зарабатываем сами", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент напомнил, что бюджет страны увеличился с 2,5 миллиардов до 5 миллиардов рублей.

Хаджимба заверил жителей Ткуарчалского района, что правительство поможет жителям в реализации проектов, в частности, по строительству лимонадного цеха.

"Это инициатива людей должна быть поддержана правительством. Будет продолжение разработки угля. Были представители ДНР и ЛНР, которые заинтересованы в доступе к нашему углю. Надеюсь, они будут вовлечены в эти процессы, — заметил Рауль Хаджимба. — Проекты будут реализованы. Мы никому не создавали проблем по политическим признакам. Касается всех людей. Готов помочь любому кто будет работать".

Президент также сообщил, что государством изысканы финансовые средства на ремонт сельскохозяйственного рынка в Ткуарчале.

"Рынок оставлять в таком состоянии не верно. Продавать товар там невозможно. Мы изыскали финансовые средства. Думаю, в ближайшее время рынок начнет работать. Важно, чтобы облик города менялся", — считает Хаджимба.

Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия, выступая перед активом и президентом, доложила, что плановые показатели местного бюджета выполнены на 61 процент.

"На заработную плату из госбюджета выделено 100 миллионов рублей. Отремонтированы городские дороги — 2050 метров. Заменен трубопровод — 6650 метров. Очищенны ливневые коллекторы и канализационные трубы в 37 домах. На проспекте Владислава Ардзинба ремонт завершен. Основная часть работ осуществлялась за счет российской финансовой помощи, часть за счет местного бюджета", — уточнила глава района.

Она отметила, что работы продолжаются готов проект ремонта городского рынка, планируется провести ремонт проселочных дорог. По словам Чачхалия, Ткуарчал готовится к празднованию 70-летия города, создан оргкомитет, будут приглашены гости и известные выходцы.