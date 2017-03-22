Реки, текущие вспять, и другие водные богатства Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам ученого, в Сухуме выпадает 1600 миллиметров осадков в год, а в горах есть участки, где годовая норма осадков — четыре тысячи миллиметров. В среднем на планете выпадает одна тысяча миллиметров осадков в год.

"Это четыре метра водяного столба, который выпадает в течение года, – рассказывает Роман Дбар. – В Абхазии нет недостатка в воде".

© Sputnik / Томас Тхайцук Дбар: бережное отношение к рекам было частью культуры абхазов

Как рассказывает директор Института экологии, при такой насыщенности водой можно было бы относиться к ней без особого внимания, но это заблуждение. Есть одно "но".

"Горные реки Абхазии не обладают способностью к самоочищению, в них минимальное количество микроорганизмов, способных очищать воду, — говорит Дбар. – Порой люди, поднимающиеся в горы, могут помыть машину в ручье. Это самое варварское, что можно сделать с ручьем. Достаточно несколько капель моторного масла, чтобы загрязнить огромный водный бассейн".

Культура трепетного обращения с реками и озерами была в Абхазии много веков, но сейчас она постепенно утрачивается.

"Наши предки никогда не устраивали отхожих мест, скотных дворов на берегах рек и ручьев, — говорит роман Дбар. – Не сбрасывали в воду мусор. Несмотря на то, что воды было много, и она была чистой в прошлые столетия, наши предки хорошо понимали степень уязвимости водных ресурсов".

По мнению ученого, такое отношение к рекам, озерам и ручьям необходимо возродить и сегодня.

Еще одна угроза для водных ресурсов – крупные курортные города Гагра, Пицунда, не обладающие системами очистных сооружений и сбрасывающие стоки в реки и море.

Сами же водные ресурсы Абхазии уникальны.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Аста Ардзинба Самая короткая река в мире через 18 метров от истока впадает в море

"У нас феноменальные источники планетарного масштаба, — говорит роман Дбар. – К примеру, в Абхазии течет самая короткая в мире река Репруа. Она выходит из самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья и впадает в море через 18 метров".

Кроме того, в республике можно увидеть такое редкое явление, как эставелла. Помимо Абхазии, оно встречается всего в трех-четырех местах на планете.

"Наблюдать эставеллу можно на реках Хыпста и Белая, — рассказывает Роман Дбар. – Эти реки текут с гор в море, но в определенный период разворачиваются и начинают течь в обратную сторону. Это происходит на участке, где река вырывается из горной теснины. Уникальное явление".

По словам Дбар, реки Абхазии обладают огромной энергией, потому что на коротких отрезках спускаются с высот в несколько километров.

Интересно, что в последние годы количество осадков в Абхазии увеличилось. По мнению ученого, это явление связано с глобальным потеплением. Атмосфера становится теплее, увеличивается испарение с поверхности океана. Атмосферные фронты, двигаясь с Атлантики на восток, упираются в Кавказские горы, и здесь влага конденсируется в виде дождей на побережье и снега в горах.