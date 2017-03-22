Жвачка в Абхазии: опасно и оскорбительно

СУХУМ, 22 мар — Sputnik, Амра Амичба. В абхазском обществе считается оскорблением разговаривать с человеком и жевать, сказал фольклорист Арда Ашуба.

По его словам, одно дело, когда сидишь за столом, но даже при этом, когда приходит гость, считается большим стыдом встретить его жуя.

"Если я записываю фольклорный материал, беседую со старцем и при этом, жуя жвачку, задаю ему вопросы, он перестанет со мной разговаривать, так как посчитает за оскорбление мое такое поведение", — привел пример ученый.

В современном мире жевательную резинку используют для свежести дыхания и профилактики кариеса, но делать это надо незаметно, иначе, по словам Ашуба, будет равносильно тому, что на виду у людей чистить зубы.

Фольклорист высказался против продажи продукции, наносящей вред здоровью и культуре подростков.

"В то время, когда на пачке сигарет пишут, что курение опасно для здоровья, на обертках жвачек писать призывающие к опасным действиям надписи, вредящие жизни несовершеннолетних, безусловно, из ряда вон выходящий прецедент. И у нас, несомненно, надо изъять из оборота", — считает Арда Ашуба.

Психолог Анжелика Ладария считает, что в подростковом возрасте детям присуще делать "как все".

"Неуверенные дети, может быть, ищут, где себя реализовать, а здесь четкие указания, которым можно следовать, и ты — "Уау, крутой!". Важно формировать у ребенка четкие жизненные позиции, умение сказать "нет". То, что мы, психологи, называем жизненными навыками. Быть самодостаточным и соответствовать не тем, что подражаешь свои сверстникам, а тем, чтобы иметь собственную точку зрения. Вот что делает личность более зрелой", — заметила психолог.

Анжелика Ладария рекомендовала уделять ребенку время каждый день.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии

"Не занимаясь параллельно мытьем посуды. Оставьте все дела и поговорите, поинтересуйтесь тем, что делает ребенок. И подросток поймет, что им и вправду интересуются", — уверена она.

По словам психолога, подростковый возраст очень опасен для влияния отрицательных пропагандистских идей, поэтому важно, чтобы уже с детства сложились доверительные отношения с родителями.

"А в подростковом возрасте наверстывать это будет сложнее, так как в их понимании идет разрыв поколений, и мнение, что в отличие от взрослых сверстники их понимают, они "в теме", как молодежь сейчас говорит", — заключила психолог.

Анжелика Ладария добавила, что сегодня появилась жвачка, ее изъяли, завтра появится что-то другое, необходимо уделять больше внимания подросткам.