Чакветадзе о Константине Озган: чуткость к людям сохранил на всю жизнь

Sputnik, Рада Ажиба

"Имя Константина Озган известно во всей Абхазии и за ее пределами по его поступкам и делам", — так начал свой рассказ председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе.

"Несмотря на постоянную занятость, Константин Озган вникал в суть поступающих от людей обращений. Терпеливо и внимательно выслушивал каждого и по возможности выполнял их просьбы. Эту свою чуткость к людям Озган пронес через всю жизнь", — говорит Чакветадзе.

Чакветадзе добавил, что многие хорошо помнят, когда одно упоминание имени Константина Озган внушало страх грузинским националистам.

"Константин Константинович без оглядки на вышестоящее руководство открыто поддерживал национально-освободительное движение, встав плечом к плечу с руководителями Народного форума "Аидгылара", — воспоминает старейшина.

По словам Чакветадзе, своей борьбе за национальное самоопределение абхазов Константин Озган не изменил до конца своих дней.

Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба, говоря о Константине Озган, отметил, что его заслуги перед абхазским народом сложно переоценить.

Константин Озган © Фото: Ажурналист Екатерина Бебиапҳа лархив аҟнытә

Константин Озган

Константин Озган © Фото: ажурналист Екатерина Бебиаԥҳа лархив аҟнытә

Константин Озган © Фото: ажурналист Екатерина Бебиаԥҳа лархив аҟнытә

Константин Озган ( третий слева) © Фото: Ажурналист Екатерина Бебиаԥҳа лархив аҟнытә 1 / 5 © Фото: Ажурналист Екатерина Бебиапҳа лархив аҟнытә Константин Озган

"Он один из тех, кто всецело посвятил себя служению Родине. Человек с богатым жизненным опытом, чье мнение всегда было авторитетным не только для молодежи, но и для старшего поколения", — сказал Шинкуба.

Зосим Ампар отметил, что Константин Озган был одним из ярких представителей абхазского народа.

"Константин Константинович в самые сложные периоды нашей страны всегда находился в гуще событий, прилагая все усилия, не опасаясь давления извне", — добавил он.

Названная сестра Константина Озган, журналист Екатерина Бебия вспоминает, что в годы ее учебы в Тбилисском университете абхазов называли "Озганаби", что означало "народ Озгана"

"Я, как журналист, всегда следила за деятельностью Константина Озган. Не раз писала о нем очерки, даже посвятила ему фильм. Мы общались семьями, так доверяли друг другу, что Константин Константинович назвал меня сестрой. Его мудрые слова и советы как для меня, так и для всего абхазского народа означали многое. Нам его очень не хватает сегодня", — с сожалением отметила Бебия.

Константин Озган родился в селе Лыхны Гудаутского района 15 мая 1939 года. В 1978 и 1989 годах он был активным участником политических выступлений в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа его по настоянию руководства Грузии сняли с должности первого секретаря Гудаутского райкома партии. В разные годы Озган возглавлял внешнеполитическое и экономическое ведомства, был председателем Государственной налоговой службы Абхазии и вице-спикером Парламента республики. В последние годы своей жизни Константин Озган возглавлял Совет старейшин республики.

Умер Константин Озган 22 марта 2016 года.