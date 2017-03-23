Лондон любит кассеты: народные песни Абхазии в "английском" альбоме

Sputnik, Анжелика Бения.

В конце марта в Великобритании ожидается выпуск аудиокассет с музыкой народов Кавказа, в том числе с абхазскими традиционными песнями.

Как проект попал в Абхазию и что удалось собрать в республике, рассказал сооснователь "Ored Recordings" Булат Халилов.

Основная цель "Ored Recordings" – запись и издание традиционной музыки народов Кавказа, России и мира, поддержка локальных музыкальных культур, сообщил Халилов.

Создатели проекта путешествуют по городам, селам и аулам в поисках исполнителей народных песен.

Проект нацелен на локальную аудиторию, но не ограничивается ею и постепенно выходит на международную площадку, отметил он.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения Сюиту по мотивам абхазских народных песен сыграла Надежда Савенко

Результатом работы стал выпуск двух кассет с песнями и танцевальными наигрышами, записанными в Дагестане, Чечне, Абхазии, Адыгее, Калмыкии, Азербайджане. Уже в конце марта кассеты можно будет купить в магазинах современной, экспериментальной и "авангардной" музыки, а также приобрести онлайн. По словам Халилова, именно потому, что кассеты в Европе популярнее CD-дисков, для записи композиций был выбран этот формат.

Традиционная музыка, как отметил Халилов, для проекта записывается не в студии. Композиции записывают в доме у исполнителя или, к примеру, во время застолья, праздника или определенного ритуала, для естественного звучания композиций.

В течение полутора месяцев было собрано три альбома. В проект вошли все записанные в Абхазии композиции.

"На данный момент работа в Абхазии временно приостановлена, но многое еще не записано. Можно сказать, это была разведка. Все зависит от того, насколько будет активна местная аудитория. У нас на проекте нет постоянных спонсоров или грантов. Это такая частная инициатива группы людей. Если появятся люди, которые предоставят нам контакты или помогут в организации, то мы с удовольствием приедем еще раз", – сказал Халилов.

Три абхазских релиза, как и другие альбомы, в цифровом виде уже доступны для бесплатного скачивания. Одним из любимых альбомов проекта Халилов назвал альбом Бориса Кутелия. Он отметил, что данный исполнитель один из немногих информантов, исполняющих традиционную музыку в аутентичной манере.

В основном в альбоме Кутелия песни про махаджирство, есть несколько обрядовых и героических песен, песни на стихи основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, мелодия адыгского композитора Умара Тхабисимова и авторская песня.

"Релиз с Борисом у нас один из самых любимых. У Бориса есть своя уникальная манера пения, которая характерна только для абхазов. В его монотонности есть уникальность", – сказал Халилов.

Также в проекте есть альбом лауреата множества конкурсов и участника международных фольклорных фестивалей вокально-инструментального ансамбля "Гунда".

Еще один релиз, записанный по проекту в Абхазии – альбом понтийского грека Николая Сингерова, который играет на греческой лире.