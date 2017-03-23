Глава МВД о втором туре голосования: выбор народа нужно уважать

СУХУМ, 23 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет спокойно, выразил уверенность в четверг 23 марта на пресс-конференции министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"Почвы для конфликтов нет. Убежден, что выборы пройдут спокойно. Единственное, что не нравилось — нападки на кандидатов в депутаты в соцсетях. Выбор народа нужно уважать", — сказал Кобахия.

Он также подчеркнул, что выборы пройдут на высоком уровне и прозрачно.

Заместитель министра внутренних дел Абхазии Нугзар Хагуш отметил, что совместно со Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой создан оперативный штаб, который будет обеспечивать безопасное проведение второго тура выборов депутатов Парламента.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК: победители второго тура выборов определятся простым большинством

"С 25 марта переходим на усиленный режим работы охраны общественного порядка. Есть резервные группы, которые в случае необходимости будут выезжать на место", — отметил Хагуш.

Кобахия также назвал "возмутительными фактами" инциденты с поджогами автомобилей кандидата в депутаты и судьи Верховного Суда. По его словам, есть определенные подвижки в этом деле, он выразил уверенность, что в ближайшее время станут известны имена виновников.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.